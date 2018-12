Mensa gratuita? Lodi un esempio: parità tra italiani ed extracomunitari

Di Paolo Grimoldi*

Come Lega non cambiamo idea e andiamo avanti ad appoggiare la norma di buon senso varata dal Comune di Lodi, con voto del consiglio comunale, che semplicemente chiede ai cittadini extracomunitari di dimostrare con un atto certificato dal loro Stato di provenienza di non possedere beni immobili.

Perché bisogna regalare la mensa gratuita a chi magari in patria è proprietario di immobili?

Perché un cittadino italiano per accedere ad una tariffa agevolata deve dimostrare di non possedere immobili e pretendere altrettanto da un cittadino extra UE è discriminatorio?

Sindaco Casanova vai avanti, siamo con te.

* Deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda