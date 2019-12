Mes, 5 o 6 dissidenti nei 5 Stelle. Passano con la Lega? Rumor dal Senato

Riforma del Mes, votazione sulla risoluzione della maggioranza a Palazzo Madama: è il giorno della verità per il governo. L'impressione - dopo numerose telefonate a diversi parlamentari di tutti i partiti - è che l'esecutivo avrà i numeri senza grossi problemi. Quasi impossibile ipotizzare oggi al Senato una clamorosa bocciatura dell'alleanza giallo-rossa, anche dopo l'esito del voto a Montecitorio che ha visto 291 sì e 222 no.



Resta il fatto che gli ultimissimi rumor parlano di due o tre senatori del gruppo del Movimento 5 Stelle pronti ad astenersi o a votare contro sulla risoluzione messa a punto da Pd, Di Maio, il premier Conte e Italia Viva. Secondo altre indiscrezioni di sponda Lega potrebbero essere addirittura cinque o sei i senatori penastellati pronti a non allinearsi alla maggioranza. Sicuramente uno di loro è Gianluigi Paragone che già non aveva votato la fiducia all'esecutivo e che commentando la bozza della risoluzione sul Mes aveva usato l'inequivocabile parole "ridicoli" in un post su Facebook.



A uscire allo scoperto è stato Stefano Lucidi: "La mia posizione sul voto di oggi pomeriggio al documento sulla risoluzione del Mes? E' contraria, voterò no, io ne faccio una questione di metodo, che è dipeso da chi ha scritto questo documento. Farò una dichiarazione di dissenso esponendo le mie ragioni", ha detto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Dopo questo 'no' uscirà dal M5s? "E' una riflessione che faremo nelle prossime ore". E' possibile, dunque, che esca dal Movimento? "Vediamo quello che succederà", ha detto Lucidi.



Altro senatore grillini sul piede di guerra è Ugo Grassi che proprio stamattina era abbotonattisimo: "E' un momento delicato, non rilascio dichiarazioni", ha detto all'Adnkronos rispondendo alla domanda se oggi ufficializzerà il suo passaggio alla Lega: "Non sono in grado di dirlo, non posso pronunciarmi". Ma come voterà sul Mes? "Preferisco osservare un rigoroso silenzio stampa. Le 15.30 non sono lontane...", ha tagliato corto Grassi.



Già, i dissidenti dei 5 Stelle passeranno alla Lega? Anche qui i rumor sono numerosi e spesso contradditori. Molti leghisti parlano di avvicinamenti, trattative segrete e ammiccamenti. Ma c'è anche chi dice che passerebbero al Carroccio ma solo se non ci saranno le elezioni anticipate. Forse uno o massimo due potrebbero davvero entrare nel gruppo leghista, altri dirigersi verso il Misto e votare poi di volta in volta sui singoli provvedimenti lasciandosi le mani libere. Di Maio si dice sicuro di aver ricompattato il Movimento, vero per la gran parte del gruppo, ma non per tutto.



Fatto sta che comunque i numeri per il governo, considerando anche chi è in missione, dovrebbero esserci senza grossi problemi. La vera preoccupazione per Conte non è quella di andare sotto oggi ma che la maggioranza resti inferiore a quota 160, numero sotto il quale iniziano seri problemi per le prossime settimane (esame della Legge di Bilancio in testa ma non solo). Il mancato raggiungimento di 160 sì alla risoluzione della maggioranza scatenerebbe la richiesta delle opposizioni di Centrodestra di dimissioni del presidente del Consiglio e del governo. Anche per evitare di ricompattare la maggioranza oggi i leghisti e Matteo Salvini non alzeranno eccessivamente i toni. Da ultimo vanno segnalate anche voci di un possibile passaggio di uno o due senatori da Forza Italia alla Lega.