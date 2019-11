Mes, a giugno approvata una risoluzione con il M5S per opporsi. Ecco perché Conte ora deve chiarire

Di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera



A giugno la Camera ha approvato una risoluzione prima del Consiglio Europeo, di cui ero primo firmatario con il Capogruppo M5S che dava preciso mandato al Governo di opporsi al nuovo meccanismo del Fondo Salva Stati.



Il fatto che dall’Eurogruppo si apprenda che non vi è stato alcun veto sul tema da parte del Governo e che si sia in dirittura d’arrivo per l’approvazione del nuovo trattato, pone un tema politico gravissimo per cui Conte dovrà venire in Aula a spiegare che intenzioni ha.



Il Governo non può approvare un accordo del genere che avrà ripercussioni gravissime sulla nostra sovranità economica senza un voto parlamentare.