Mes, Conte: non batto i pugni su tavolo in Ue, ma faccio interessi delI'Italia

"Non batto i pugni sul tavolo, non sono abituato a farlo, sono determinato a difendere gli interessi dell'Italia". Lo dice il premier Giuseppe Conte rispondendo ai giornalisti sul confronto con Bruxelles sulla riforma del Mes.

Mes: Conte, con Di Maio no divisioni ma diverse sensibilità​

"Ho letto sui giornali ricostruzioni che non condivido e che mi hanno molto sorpreso. Qualcuno ha sintetizzato che io ieri parlassi a nuora perchè intendesse suocera, di una contrapposizione tra me e Di Maio. Una lettura che non condivido affatto, perché non corrisponde alla verità". Lo dice il premier Giuseppe Conte al suo arrivo a Londra. "Sul Mes abbiamo fatto un vertice di governo, in tre ore ci siamo confrontati su vari aspetti, abbiamo emesso un comunicato congiunto che era recepito nella mia esposizione, e che richiamava il passaggio di domani di Gualteri all'Eurogruppo e il mio passaggio alle Camere l'11 dicembre. Non c'è nessuna divisione su questo percorso". Secondo Conte "ci sono diverse sensibilità sul tema nella maggioranza, ma se prendessimo dieci economisti a parlare di Mes verrebbero fuori dieci valutazioni diverse. Ieri ho cercato di riassumere una posizione complessiva", ha aggiunto.