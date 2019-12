Mes, fibrillazioni nel M5s sul voto. Sotto 161 c'è governo in crisi

Mes: fibrillazioni M5s, fari su assenze Aula; Pd, no polemiche

Verra' depositata direttamente stamattina al Senato la risoluzione della maggioranza sul Mes. Il Pd ha spinto affinche' venisse presentata ieri sera, ma il Movimento 5 stelle ha frenato. Sia perche' alcuni passaggi del testo non sono ancora definiti - i pentastellati non gradirebbero l'accenno alla necessita' di procedere "in modo progressivo" riguardo la "logica di pacchetto" -, sia perche' stamattina si dovrebbe tenere un'altra riunione del gruppo a palazzo Madama. Ieri in serata inoltre e' saltata l'assemblea congiunta ma riunioni tra i pentastellati sono andate avanti tutta la giornata. Alla Camera ma soprattutto al Senato. Di Maio e' stato piu' volte applaudito dagli esponenti M5s a palazzo Madama, ha ripetuto che questo meccanismo europeo di stabilita', cosi' come e' stato concepito, non piace a nessuno ma ha sottolineato che e' inutile alzare ora le barricate, meglio prendere tempo e attendere che magari altri Paesi si schierino al fianco dell'Italia. La risoluzione alla quale hanno lavorato il ministro Amendola e il sottosegretario Agea e' stata molto semplificata e ruota attorno alla necessita' che il Parlamento venga coinvolto nella decisione finale. Tuttavia diversi pentastellati - soprattutto al Senato - non sarebbero affatto convinti di mettere la faccia sul via libera al documento. Al momento tra no e astensioni dovrebbero esserci cinque o sei ad opporsi alla linea tracciata. Si fanno i nomi di Grassi, Paragone, Lucidi, ma critici sul Mes sono anche altri. E cosi' potrebbero esserci - questa la convinzione anche nella Lega - una ventina di assenti nel Movimento 5 stelle a palazzo Madama, nel momento in cui il premier prendera' la parola per spiegare la posizione dell'esecutivo.

Per il via libera alla risoluzione serve una maggioranza semplice ma qualora i si' si fermassero sotto quota 161 si aprirebbe un problema - dicono dalla Lega - serio per la maggioranza, sarebbe l'immagine della crisi. Nel governo tuttavia c'e' la convinzione che la risoluzione passera' senza problemi. E che magari ci saranno assenze anche nelle fila di Forza Italia. L'ala moderata azzurra avrebbe lavorato ad una propria risoluzione ma fino all'ultimo Lega e Fdi proveranno a trovare una posizione comune nel centrodestra. E' la linea di Salvini e Meloni, ma anche quella di Berlusconi. Tuttavia tra le fila azzurre c'e' chi ribadisce la linea 'europeista' e la necessita' di non seguire i 'sovranisti'. Si giochera' quindi sulle presenze e le assenze per capire qual e' lo stato di salute nella maggioranza e nell'opposizione. I fari sono puntati soprattutto sul rapporto tra il Pd da una parte e M5s e Iv dall'altra. Tanti i fronti aperti. A partire dalla giustizia, con i dem intenzionati - ci dovrebbe essere una riunione domani mattina degli 'sherpa' - a presentare una propria proposta di legge sulla 'prescrizione processuale' qualora il ministro della Giustizia non dovesse aprire a norme di garanzia sulla durata ragionevole dei processi. A a dire no ad una proroga sulla riforma delle intercettazioni Orlando. Fibrillazioni pure sulla legge elettorale: il Pd punta ad una soglia media del 5% per quanto riguarda il sistema 'spagnolo' ma Iv e' contraria a questo modello. In ogni caso non mancano le tensioni, tanto che in serata il segretario dem Zingaretti ha ribadito che con le polemiche non si va avanti. "Se ci sono le condizioni bene altrimenti noi non difendiamo le poltrone", ha sottolineato riferendosi agli "sgambetti" e alla voglia di piantare "bandierine" da parte degli alleati. Il premier Conte oggi comunque ha confermato l'intenzione di arrivare ad un cronoprogramma a gennaio ma non sara' facile mettere d'accordo tutte le forze della maggioranza sulle priorita' da portare avanti.