Mes, gli italiani stanno con Conte (41%).Il 35% non sa. Il 24% sta con Salvini

Sondaggio realizzato da Ipsos Pa per Itv movie srl (trasmissione diMartedì su La7, in onda il 3 dicembre 2019)

Sulla questione Mes gli italiani stanno più con Conte che con Salvini. È quanto rilevato dal sondaggio Ipsos realizzato per di Martedì. La vicenda è molto complessa e richiede competenze e capacità di analisi e non tutti hanno gli strumenti per decifrare determinate questioni, infatti, come scrive Il Corriere della Sera, nonostante l’attitudine dei cittadini a esprimersi su tutto e quella di molti leader politici a semplificare i concetti per ottenere consenso facendo leva su emozioni e paure, il 35% non si esprime al riguardo.

A fronte di temi complessi e quando la confusione regna sovrana, l’opinione pubblica tende a dare ragione al leader politico di cui si fida maggiormente e, come abbiamo potuto osservare nel sondaggio pubblicato sabato scorso, oggi Conte è più gradito di Salvini. A ciò si aggiunge il rapporto con l’Unione europea: uno dei cambiamenti più significativi determinati dalla nuova maggioranza è rappresentato dalla ritrovata sintonia dell’Italia con l’Europa che si è tradotta in un aumento di fiducia nell’Ue dal 37% di luglio al 42% odierno. È quindi probabile che, indipendentemente dal merito della questione Mes, gli italiani siano preoccupati per un possibile ritorno a un clima di tensione con i partner europei.

Come scrive sempre Il Corriere della Sera, torna a far capolino il principio di precauzione che induce i più a privilegiare una serena convivenza al muro contro muro. In politica le questioni complicate vanno maneggiate con molta cura: non sempre il richiamo agli interessi del Paese, l’appello all’orgoglio nazionale o l’evocazione di conseguenze apocalittiche per le tasche dei cittadini risultano premianti. Le scorciatoie (anche quelle retoriche) talora portano fuori strada.