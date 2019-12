Mes, l’Italia sta infilando la testa dentro un cappio

Ormai l'epilogo è vicino. Con tutte le tragedie che ne scaturiranno per l'Italia. Alludo, naturalmente, al Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Non è un meccanismo, come pure pudicamente lo appellano. È, invece, un cappio. Un cappio nel quale stiamo improvvidamente infilando la testa. Perdendo la nostra sovranità politica e condannando alla tirannia del debito. Il rinoceronte europeista sta prendendo la carica. State pronti. Dopo avere a suo tempo puntato alla Grecia distruggendola, sta ora puntando all'Italia. V'è un'unica possibilità di salvezza, quando il rinoceronte sta caricando: spostarsi dalla sua traiettoria. Fuor di metafora: uscire dalla Ue, prima che sia irreversibilmente troppo tardi.