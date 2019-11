Mes, Di Maio: "Italia non può firmare al buio". E smentisce che..

DI MAIO, MES? 'ITALIA NON PUO' FIRMARE AL BUIO'

''Quel trattato, come tanti altri trattati, ha bisogno di molti miglioramenti. Non possiamo pensare come Italia di firmare al buio un trattato come il Mes, la riforma del trattato del Mes, anche perché è solo una parte. C'è l'unione bancaria, c'è l'assicurazione sui depositi. Quando avremo letto tutto, potremo verificare se convenga all'Italia il pacchetto''. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Matera.

Mes: M5s, Di Maio mai detto di far cadere governo

"Anche oggi sui giornali leggiamo alcuni retroscena caratterizzati da ricostruzioni false, in quanto Luigi Di Maio non ha mai detto di voler far cadere il governo e non è un pensiero riconducibile al capo politico M5s che, al contrario, come già ribadito in più occasioni pubblicamente, crede in questo esecutivo e nei progetti comuni al centro del dibattito politico". Lo precisa lo staff di Luigi Di Maio, aggiungendo che, "in merito al Mes, il capo politico M5s sta lavorando insieme al gruppo parlamentare con l’intento di apportare delle modifiche sostanziali. Il tutto con uno spirito costruttivo e di leale collaborazione con le altre forze di maggioranza".

UE: DI MAIO, 'MIGLIORARE MES, NON SIA STRITOLA STATI'

"Abbiamo sempre detto che il tema non è il fondo Mes in sè, ma se sia salva Stati o stritola Stati. Ieri abbiamo avuto una riunione del gruppo parlamentare del M5s e siamo tutti d'accordo sul fatto che questo accordo vada migliorato, lo faremo col massimo dialogo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Napoli per l'inaugurazione della nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti.

UE: SALVINI, 'CON MES SOLDI ITALIANI PER SALVARE BANCHE TEDESCHE'

Sul Mes "rispondo con le parole del governatore di Bankitalia, che non è un pericoloso leghista. Rappresenta un enorme rischio. Si rischia di usare i soldi dei risparmiatori italiani per salvare le banche tedesche e io penso che i soldi degli italiani vadano usati per aiutare altri italiani". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano.

UE: MELONI, 'MES FREGATURA, PREMIER NON PUO' FIRMARE SENZA PARERE PARLAMENTO'

"Il fondo salva Stati è una fregatura mondiale per l'Italia che nessun presidente del Consiglio può permettersi di sottoscrivere senza chiedere al Parlamento italiano che cosa ne pensa". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, intervenuta a Napoli alla Conferenza programmatica del partito campano.