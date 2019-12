Mes, Meloni: "Conte mente su tutto. Ha smentito il suo governo". Video

MES, IL VIDEO CON L'INTERVENTO DI GIORGIA MELONI SUL MES











Mes: Meloni a Conte, ha smentito il suo governo - "Presidente Conte, se non ci fossero in mezzo i soldi degli italiani mi sarei divertita ad ascoltarla. Ha letto 40 minuti di resoconti parlamentari per contraddire quello che ha fatto il suo governo, smentire il suo governo". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervenendo nell'aula di Montecitorio dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte sul Mes.



Mes: Meloni, Conte conferma che sara' fondo Salva banche - "O il trattato e' emendabile e vedremo se ci saranno modifiche o come dice Gualtieri 'tutto e' chiuso'? Lei, Premier Conte, mente su tutto. Tra le tante menzogne non c'e' solo il metodo ma anche il merito. Avete parlato di modifiche minime, ma non siamo cretini: il premier ha confermato che il fondo salva stati diventa fondo salva banche. E ora si tratta di banche tedesche". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervenendo nell'aula di Montecitorio dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte sul Mes. "Mentre le nostre banche le abbiamo salvate con i soldi nostri, ora le banche tedesche andranno salvate sempre con i soldi nostri", aggiunge.

Mes, Lega: Conte si dimetta, non ha rispettato mandato Parlamento - Giuseppe Conte "si rechi dal capo dello Stato per rassegnare le dimissioni, perchè il governo non ha rispettato il mandato parlamentare" sul Mes. Lo ha detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, parlando in aula dopo l'informativa del presidente del Consiglio. "Conte sostiene di aver pienamente esercitato il mandato parlamentare e che il Trattato non è ancora chiuso - ha aggiunto - questo mi rincuora però si chiarisca con il ministro dell'Economia Gualtieri che la settimana scorsa in Senato ha risposto che il pacchetto era chiuso".

Mes: Camera, Molinari (Lega), Conte si accordi con Gualtieri - "Il presidente Conte dovrebbe chiarirsi con il ministro Gualtieri che la scorsa settimana in Senato ha detto che il pacchetto era chiuso...". Lo ha detto nell'Aula della Camera Riccardo Molinari della Lega al termine della informativa del presidente del Consiglio sul Mes. "La verita' e' che in questa Camera si e' parlato del fondo salvastati solo per iniziativa della Lega. Un tema come questo meritava un dibattito ad hoc", ha aggiunto , mentre il premier scuoteva visibilmente la testa. "Conte dimostri di avere a cuore il Parlamento: se vuole votare il Mes vada dal presidente Mattarella e si dimetta", ha concluso.

Mes: Brunetta (Fi), Parlamento parli con unica voce - "Un Paese come l'Italia che ne pensa della prossima annunciata conferenza sul futuro del'Europa? Questo Parlamento deve esprimersi in modo unitario sui dubbi che ci sono e che sono oggi legittimi". Lo ha detto nell'Aula della Camera Renato Brunetta di FI al termine della informativa del presidente del Consiglio sul Mes. "Noi di un fondo salvastati,di una unione bancaria abbiamo bisogno per evitare il pericolo che si diffonda la percezione che questo nostro Paese voglia uscire dall'euro e rendere il suo debito non sostenibile. Trasformiamo questo dibattito per tanti versi ingiusto in qualcosa di positivo", ha concluso.

Mes, Delrio: Bene Conte.Problemi aperti ma fatti diversi da populismo - "Grazie per la sua ricostruzione dei fatti puntuali presidente" Conte. "Ha dimostrato oggi che esistono i fatti e il populismo di un sovranismo becero e parolaio. La riforma è necessaria per salvaguardare l'Europa dei popoli. La logica di pacchetto non è ancora operativa, ci sono ancora dei problemi aperti ma in un Paese normale si discute tutti insieme. Perché non è che ci sono i patrioti buoni e chi vuole svendere il Paese. Noi vogliamo firmare perché vogliamo rafforzare la nostra sovranità e difendere i nostri risparmiatori". Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio intervenendo alla Camera dopo l'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul Mes.