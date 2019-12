Mes, nel M5s cresce il fronte contrario. "Basta con le ratifiche al buio"

Mes: Cabras (M5s), o migliora o non è votabile

"Sul Mes Luigi Di Maio oggi ha espresso con estrema chiarezza la nostra posizione, da cui non ci muoviamo: occorre risolvere con determinazione alcuni nodi che rendono il Trattato sconveniente per l'Italia. Fino a quando il Trattato non sarà compatibile col nostro interesse nazionale non lo voteremo. Siamo convinti che un Paese con il peso specifico dell'Italia possa farsi sentire in Europa indirizzando le trattative nella giusta direzione, non solo sul Mes ma anche sul completamento dell'Unione Bancaria. Votare un Trattato solo per non perdere credibilità, qualunque cosa questo voglia dire, non è coerente con la storia del M5S, che guarda sempre e solo agli effetti delle norme sui cittadini". Lo afferma il deputato M5s Pino Cabras.

Mes: Di Stefano (M5s), Di Maio e Di Battista coerenti

"Qualcuno parla già di asse Luigi Di Maio / Alessandro Di Battista contro il MES, io la chiamo invece coerenza con quello che siamo, con quello che abbiamo sempre detto di essere. Nel nostro programma elettorale si parla chiaramente di smantellare la Troika e liquidare il MES ed è quindi già una enorme mediazione quella che abbiamo concesso parlando di logica di pacchetto, di rimodulazione. Questo perché crediamo fermamente che si possa avere voce in Europa per ottenere un insieme di norme favorevoli all'Italia usando l'argomento del MES come ariete. Servono determinazione, capacità e coraggio. Doti che abbiamo sempre dimostrato di avere.Se qualcuno pensa quindi che ci sia solamente un "asse" si sbaglia, c'è un intero popolo, c'è il popolo del MoVimento 5 Stelle di cui da ben prima della sua nascita mi onoro di far parte. Noi abbiamo dei valori e degli ideali, non delle ideologie, noi siamo il MoVimento 5 Stelle ed è bene che se ne ricordi chi troppo facilmente vacilla". Così sul suo profilo Facebook, Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri e deputato del MoVimento 5 Stelle.

Mes: Gubitosa (M5s), testo da migliorare, cosi’ com’e’ non lo votiamo

“Come ha affermato il nostro capo politico, Luigi Di Maio, il Mes va migliorato perché, con questo contenuto, non conviene al nostro Paese e, per noi, non è possibile votarlo. Confidiamo, quindi, in una correzione e in un miglioramento in sede europea in modo che il meccanismo europeo di stabilità non presenti un pericolo per l’Italia” . E’ quanto afferma il deputato M5s Michele Gubitosa. “Il Movimento 5 Stelle sta lavorando ad una risoluzione di maggioranza, che tenga conto di tutte le nostre perplessità, in modo che siano portate ai tavoli dell’Unione europea”.

Mes, Berti (M5S): Finita la stagione delle ratifiche al buio

"In Italia abbiamo già avuto uno stagione di ratifiche dei trattati intergovernativi a carattere europeo, avvenuta dal 2012 in poi. Queste ratifiche hanno poi prodotto una serie di modifiche costituzionali, di fatto stravolgendo l’assetto giuridico e istituzionale italiano. In sé lo strumento del Mes non è negativo, ma c’è bisogno di quanta più condivisione e consapevolezza possibile. Grazie anche al M5S e all’indagine conoscitiva promossa da Raphael Raduzzi sono emerse criticità da numerosi esperti del settore. Ascoltare, valutare e aprire un dibattito sul Mes è il minimo che si possa fare per colmare i limiti delle scelte di tipo intergovernativo". Così Francesco Berti, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

Mes: Della Vedova, M5s filo-Ue era illusione

“L’atteggiamento del M5S sul MES è fuori tempo e politicamente inaccettabile. PD e Italia Viva condividono la posizione del Ministro Di Maio che senza modifiche (quali, come, quando?) è pronto a schierare tardivamente l’Italia contro l’accordo? L’illusione di un M5S ragionevole e filoeuropeo si infrange giorno dopo giorno contro la realtà”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.