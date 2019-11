Mes, Salvini: "Conte ha firmato senza permesso? Si dimetta". Il premier: "Il governo non cadrà"

UE: M5S, 'SU MES APPROCCIO COSTRUTTIVO, PD LAVORI CON NOI PER INTESA'

"Sul Mes, nonostante la nostra contrarietà ai principi che caratterizzano quel fondo, il Movimento 5 Stelle sta cercando di avere un approccio costruttivo e volto a trovare una intesa". Lo dichiara in una nota il Movimento cinque stelle. "Ma -si avverte nella nota- se qualcuno vuole alzare i toni e metterla sul tema della credibilità, a noi sembra che la credibilità come Stato in tutti questi anni l'abbiamo persa proprio quando si firmava qualsiasi cosa per compiacere sempre qualche euro-burocrate, piuttosto che tutelare gli interessi dell'Italia e degli italiani. Bene, quell'epoca è finita. "Consigliamo al Pd di lavorare con noi ad un punto di intesa. Tutti sanno che il Mes è modificabile ed emendabile. Quindi mettiamoci al lavoro, miglioriamo questa riforma e facciamoci rispettare in Europa", conclude la nota.

FRANCESCHINI A DI MAIO, 'NON SI SCHERZA CON FUOCO, SU MES IN GIOCO CREDIBILITA' PAESE'

"Sul Mes in queste ore ci giochiamo la credibilità del Paese, l'andamento dello spread e dei mercati. Non si puo' giocare con il fuoco". Lo ha detto a Milano il capo delegazione del Pd al governo, il ministro Dario Franceschini.

UE: FRANCESCHINI, 'SU MES DOPO PAROLE DI MAIO ASPETTIAMO FATTI'

"Questa mattina Di Maio ha detto che il M5S lavorerà con ''spirito costruttivo e leale collaborazione con altre forze di maggioranza''. Prendiamo per buone queste parole di Di Maio e da qui a lunedi' vedremo se alle intenzioni seguiranno i fatti e i comportamenti". Lo ha detto a Milano il capo delegazione del Pd al governo, il ministro Dario Franceschini.

UE: DELRIO, 'MES NON SI PUO' RIDISCUTERE, A RISCHIO CREDIBILITA' PAESE'

"Io mi aspetto che le legittime critiche del nostro alleato non portino a provocare una crisi di credibilità per il Paese". Lo dice il capogruppo Pd, Graziano Delrio, a Milano da Base Riformista, spiegando che "siccome non ci sono elementi di merito che mettono in discussione la nostra sovranità nazionale è molto importante che diamo una dimostrazione di serietà e affidabilità". Altrimenti "questo sì sarebbe grave, ma per i cittadini e per la serietà con cui viene visto il nostro governo". Secondo Delrio, "non si può stare al Governo accettando compromessi su questioni che sono di grande rilevanza per la nostra credibilità. Sul Mes noi potremmo anche avere molte critiche ma c'è un problema: non si può - spiega - a 4 giorni dalla ratifica di un trattato internazionale rimettere tutto in discussione e chiedere rinvii". E puntualizza: "Non l'abbiamo mediato noi, è stato fatto dal Governo precedente. Ormai è un accordo che ha un suo equilibrio, una sua coerenza e una condivisione con le altre nazioni e l'Italia non deve fare la figura che ha fatto nell'anno e mezzo precedente, in cui era un Paese instabile, non affidabile".

Mes: Conte, lunedì tasselli a posto e spazzeremo via "fesserie"

“Dovete avere un po’ di pazienza, lunedì passerò in Parlamento e metteremo tutti i tasselli al loro posto e inizieremo a spazzare via tutte le fesserie che sono state dette, ne ho ascoltate tante”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Candela, nel Foggiano, parlando del Mes con i giornalisti. “Sono molto paziente – ha aggiunto - ma il momento in cui dovremo spazzare via le chiacchiere che sono state fatte sarà lunedì”

Mes: Conte, Governo non può cadere, Paese ha tante urgenze

Alla domanda se sul Mes il Governo può cadere, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha risposto con un secco “no”, parlando a Candela nel Foggiano dove si è recato per ricevere la cittadinanza onoraria del paese. “Ogni volta, a ogni passaggio un po’ delicato - ha aggiunto - si ragiona sempre del rischio del Governo. Questo Governo andrà avanti per un motivo semplice: perché il Paese ha tante urgenze, ha tanti problemi anche strutturali da risolvere”. “Noi – ha proseguito Conte - offriamo delle risposte concrete. Lo abbiamo già dimostrato e lo stiamo dimostrando con questa manovra finanziaria ed economica. E ancor di più lo dimostreremo appena l’avremo approvata con un piano di riforme strutturali e con un cronoprogramma serrato, molto impegnativo, al quale lavoreremo con tutte le nostre forze dalla mattina alla sera. Noi offriamo un progetto politico, un futuro sostenibile e credibile a questo Paese. È per questo che non andremo a casa”.

Mes, Salvini: Conte ha firmato senza permesso? Si dimetta

"Se hai firmato qualcosa che non avevi il permesso di firmare dimettiti e chiedi scusa perchè con i risparmi degli italiani non si scherza. Per questo ho convocato Conte lunedi'", ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a proposito del Mes, a Portoferraio (Livorno) all'Isola d'Elba.

DI MAIO, MES? 'ITALIA NON PUO' FIRMARE AL BUIO'

''Quel trattato, come tanti altri trattati, ha bisogno di molti miglioramenti. Non possiamo pensare come Italia di firmare al buio un trattato come il Mes, la riforma del trattato del Mes, anche perché è solo una parte. C'è l'unione bancaria, c'è l'assicurazione sui depositi. Quando avremo letto tutto, potremo verificare se convenga all'Italia il pacchetto''. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Matera.

Mes: M5s, Di Maio mai detto di far cadere governo

"Anche oggi sui giornali leggiamo alcuni retroscena caratterizzati da ricostruzioni false, in quanto Luigi Di Maio non ha mai detto di voler far cadere il governo e non è un pensiero riconducibile al capo politico M5s che, al contrario, come già ribadito in più occasioni pubblicamente, crede in questo esecutivo e nei progetti comuni al centro del dibattito politico". Lo precisa lo staff di Luigi Di Maio, aggiungendo che, "in merito al Mes, il capo politico M5s sta lavorando insieme al gruppo parlamentare con l’intento di apportare delle modifiche sostanziali. Il tutto con uno spirito costruttivo e di leale collaborazione con le altre forze di maggioranza".

UE: DI MAIO, 'MIGLIORARE MES, NON SIA STRITOLA STATI'

"Abbiamo sempre detto che il tema non è il fondo Mes in sè, ma se sia salva Stati o stritola Stati. Ieri abbiamo avuto una riunione del gruppo parlamentare del M5s e siamo tutti d'accordo sul fatto che questo accordo vada migliorato, lo faremo col massimo dialogo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a Napoli per l'inaugurazione della nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti.

UE: SALVINI, 'CON MES SOLDI ITALIANI PER SALVARE BANCHE TEDESCHE'

Sul Mes "rispondo con le parole del governatore di Bankitalia, che non è un pericoloso leghista. Rappresenta un enorme rischio. Si rischia di usare i soldi dei risparmiatori italiani per salvare le banche tedesche e io penso che i soldi degli italiani vadano usati per aiutare altri italiani". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano.

UE: MELONI, 'MES FREGATURA, PREMIER NON PUO' FIRMARE SENZA PARERE PARLAMENTO'

"Il fondo salva Stati è una fregatura mondiale per l'Italia che nessun presidente del Consiglio può permettersi di sottoscrivere senza chiedere al Parlamento italiano che cosa ne pensa". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, intervenuta a Napoli alla Conferenza programmatica del partito campano.