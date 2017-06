Metro D: lettera aperta al Sindaco Raggi

Egregio Sindaco Raggi - mi perdoni ma non mi abituerò mai a chiamarla Sindaca - diciamoci la verità: oggi Roma, così com'è ridotta, non ha certo bisogno di una nuova linea della metropolitana, la D appunto, che se tutto andra' bene sarà pronta ed entrerà in esercizio, minimo tra 30 anni. E quindi quando la nostra città sarà affogata del tutto nel caos totale.

Dovrebbe aver capito, anche dopo il suo precedente mandato da consigliere capitolino, che Roma ha solo bisogno di una efficace e continuativa manutenzione ordinaria e straordinaria, con semplici interventi di gestione e di sistemazione delle cose che ci stanno e non funzionano come dovrebbero funzionare.

Facile a dirsi ma è così: urge semplicemente mettere mano con efficacia ad una programmata manutenzione ordinaria delle cose da sistemare in città.

Una volta che:

- le buche saranno state attappate con un rifacimento corretto del manto stradale;

- i marciapiedi risagomati a norma di pedone;

- le caditoie ed i tombini aggiustati e resi funzionanti per il regolare deflusso delle acque piovane;

- i semafori nuovamente regolati a dovere;

- la segnaletica orizzontale e verticale totalmente ripristinata con vernici speciali catarifrangenti, antisdrucciolo, di pronta e duratura presa;

- i mezzi pubblici, puliti, risistemati e riorganizzati, su una rete di trasporto rivisitata in base alle nuove reali esigenze di sviluppo della città degli ultimi 30 anni.

E così dicendo su tutto ciò che non va e non funziona, applicando semplicemente il concetto di "attuare e realizzare interventi funzionali al vivere quotidiano dei cittadini sulla base del solo ma validissimo buon senso".

Ecco, solo dopo tutto questo, e già si può ipotizzare non prima di 5 anni, quando la città avrà ripreso un minimo di apparente decoro, di funzionalità e di efficienza, allora e solo allora, si potra' pensare a tutta una serie di interventi di più ampio respiro ed impatto. Non avrebbe infatti alcun senso, anzi sarebbe dannoso, avviare realizzazioni faraoniche su una città che 'fa acqua' da tutte le parti.

Conteniamo prima il caos, regolarizziamolo intelligentemente, creiamo per così dire almeno...il "caos calmo" e poi mettiamo mano, cervelli e denaro alle grandi opere, metro D e funivia comprese.

Fabio Sabbatani Schiuma - Noi con Salvini Roma