"Mi fa ridere chi dà la colpa a Di Maio". Viaggio nei malumori della base M5S

Su Rousseau la votazione da parte dei sostenitori del Movimento Cinque Stelle se confermare o meno la fiducia a Di Maio come leader del partito.

Durante la riunione del direttivo del M5s a seguito della sconfitta nelle urne ci sarebbero stati non pochi attriti tra Luigi Di Maio e Di Battista per la mancata partecipazione e il non aiuto di quest'ultimo alla campagna elettorale.

Di Battista avrebbe fatto mea culpa e chiesto scusa a Di Maio per alcuni atteggiamenti poco graditi e che, oggettivamente, si sono prestati alle interpretazioni più disparate.

Quindi colpe da attribuire totalmente al vicepremier o da ripartire tra i membri dei piani alti del Movimento?

La base si divide tra chi sostiene Luigi Di Maio, chi dà colpa all'intero Movimento e chi invece vuole un cambio di leader.

Sul Blog delle Stelle, sulla pagina Facebook del vicepremier i commenti sono dei più variopinti.

Val

"Vedi di rialzarla anche tu la testa! E torna immediatamente al tuo dovere di Italiano!" (a Di Battista)

"Ma che errori ha fatto Di Maio ! Se vogliamo sempre trovare il capro espiatorio allora è un conto. A me fanno ridere tutti questi pensatori che danno la colpa a Di Maio"

"Sei un grande Luigi... Non si può fermare il vento con le mani... AVANTI TUTTA... RIPARTIAMO!!!"

"Se non vuoi fare la fine di Renzi devi imparare a riconoscere gli errori fatti."

"In Sardegna avete fatto schifo! Avete perso le regionali di proposito! E a Cagliari non siete riusciti nemmeno a scegliere un candidato. Di maio se non sei in grado, fatti da parte!"

"È proprio x questo motivo caro Luigi che, visto i tuoi incarichi istituzionali, Alessandro sarebbe perfetto x il ruolo di capo politico"

Sergio

"Bravo luigi in un anno hai perso la metà dei consensi fra qualche anno nessuno si ricorderà di te."