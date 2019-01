Governo, pace fatta tra Salvini e Conte: 10 migranti ospitati dai Valdesi

Nessuna crisi di governo. Come anticipato da Affaritaliani.it è stato trovato l'accordo sull'emergenza migranti. Una decina di persone di Sea Watch 3 e Sea Eye saranno accolte in Italia a spese della Chiesa Valdese. Un'ora e mezza di vertice notturno a Palazzo Chigi e' bastata per risolvere il nodo dei migranti sbarcati ieri a Malta, tema che da giorni lacerava il governo, con, da una parte, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte favorevole all'accoglienza e, dall'altra, il vice premier leghista Matteo Salvini fermamente contrario.

"Manteniamo l'impegno ad accogliere donne e bambini senza dividere nuclei familiari, li affideremo alla Chiesa Valdese che si e' offerta di accoglierli senza oneri per lo Stato", hanno fatto trapelare fonti della presidenza del Consiglio al termine del vertice, cui ha partecipato anche l'altro vice premier, il pentastellato Luigi Di Maio. "In attesa dei trasferimenti da Malta di queste poco piu' di 10 persone - si e' precisato - Conte chiedera' un incontro urgente con il commissario Ue Dimitris Avramopulos per far eseguire la ricollocazione degli oltre 200 migranti che da agosto l'Italia aspetta che siano accolti dalla Germania, dall'Olanda e da altri 7 Paesi europei che non hanno dato seguito agli impegni".

"Molto soddisfatto" dell'esito della riunione si e' poi dichiarato Matteo Salvini. "D'ora in poi meglio incontrarsi prima che dopo, l'immigrazione la gestisce il ministro dell'interno.", e' l'unica stoccata che si e' permesso il titolare del Viminale, dopo giorni di tensione per la decisione di Conte e di Di Maio di accogliere i migranti. "Io non cambio idea, anzi faccio due passi in avanti", ha sostenuto Salvini.

"Non ci sara' alcun arrivo in Italia finche' l'Europa non rispettera' gli impegni presi (a parole) con l'Italia, accogliendo i 200 immigrati sbarcati in estate tra Pozzallo e Catania che dovevano gia' essere ricollocati", ha rimarcato. "Il governo e' compatto sulla linea rigorosa, porti chiusi, lotta agli scafisti e alle Ong. Aggiungo che ogni nuovo eventuale arrivo dovra' essere a costo zero per i cittadini Italiani".