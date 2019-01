MIGRANTI: SALVINI, SE SI PASSA DA PAROLE A FATTI UE SI SALVA, ALTRIMENTI NO

"Sono soddisfatto delle parole, ho letto i suoi tweet, ma aspettiamo i fatti. Ad Avramopoulos ho messo in mano un elenco di 670 persone ricollocabili già da oggi pomeriggio". Lo dice Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa da Palazzo Chigi, dopo l'incontro con il commissario europeo all'immigrazione. "Se passeranno dalle parole ai fatti l'Europa si salva, altrimenti no", conclude.

Migranti, Avramopoulos, stesse prorità di Salvini

"Incontro con Matteo Salvini. Condividiamo le stesse priorità: protezione delle frontiere, cooperazione con paesi terzi per bloccare la migrazione irregolare e aumentare, i rimpatri ma anche instaurare un meccanismo di solidarietà. L'Europa continuerà a sostenere l'Italia". Lo ha scritto su twitter il commissario europeo alle Migrazioni Dimitri Avramopoulos, dopo l'incontro al Viminale con il ministro dell'Interno.

MIGRANTI: AVRAMOPOULOS, INCONTRO COSTRUTTIVO CON CONTE, LAVORIAMO INSIEME

"Incontro costruttivo con il primo ministro italiano Giuseppe Conte: lavoriamo insieme a soluzioni europee per gestire meglio la migrazione. L'Europa è a fianco dell'Italia per affrontare insieme questa sfida". E' quanto ha assicurato su twitter il commissario europeo alle Migrazioni, Dimitri Avramopoulos, dopo il colloquio a Palazzo Chigi con Conte.