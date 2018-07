Migranti, barcone verso l'Italia. Salvini: "Nessun porto disponibile"

Una grossa imbarcazione - partita dalla Libia - a due piani con circa 450 migranti, in acque maltesi, naviga puntando l'Italia (Lampedusa). Matteo Salvini avverte: "Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?".

Pare chiaro il riferimento al recente soccorso del rimorchiatore Vos Thalassa. Stando a quanto trapela da Viminale il peschereccio era già dalla mattinata in acque di zona Sar maltese. Le autorità de La Valletta si erano incaricate di intervenire ma dopo diverse ore nessuna motovedetta è andata incontro al barcone.

Migranti, barcone verso l'Italia. Farnesina: se ne faccia carico Malta

La Farnesina ha inviato una nota ufficiale al governo maltese chiedendo un intervento immediato in soccorso del barcone. In assenza delle Ong molte imbarcazioni partite da Libia e Tunisia sono riuscite a bucare la sorveglianza delle motovedette degli stati costieri africani e ad arrivare direttamente a Lampedusa. Nell'isola delle Pelagie in due giorni sono sbarcate 56 persone.

MIGRANTI: TONINELLI, BARCONE CON 450 A BORDO? MALTA FACCIA SUO DOVERE

"Da alcune ore c'è un'imbarcazione con 450persone a bordo che naviga nel Sar maltese. Per la legge del mare è Malta che deve inviare proprie navi e aprire il porto. La nostra Guardia Costiera potrà agire, se serve, in supporto, ma Malta facciasubito il suo dovere". Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.