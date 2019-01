Migranti, Conte: caso eccezionale. L'Italia chiede reciprocità nell'Ue

"L'Italia rispetta gli impegni, rispetta le regole ma chiede reciprocità. E' per questa ragione che ho sollecitato il commissario Avramopoulos perchè si faccia carico anche della redistribuzione dei migranti che sono sbarcati recentemente a Pozzallo, a Catania e che non sono stati ancora ricollocati. Vogliamo che anche gli altri stati dell'Unione si facciano carico e diano seguito agli impegni assunti". Lo ribadisce in un video diffuso sulla sua pagina Fb il premier Giuseppe Conte. "L'Italia è coerente, continuerà a contrastare il traffico illecito e illegale di vite umane, continuerà a tutelare la sicurezza e l'interesse dei cittadini italiani", conclude.

Migranti, Conte: rivendico soluzione eccezionale ma resta coerenza - "Una soluzione eccezionale che rivendico non mette in discussione la linea di fermezza del governo, la coerenza della nostra azione come non l'ha messa in discussione l'intervento che abbiamo fatto subito, prontamente, nel caso della nave Diciotti per le persone più vulnerabili". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in un video messaggio diffuso sulla sua pagina Facebook a proposito dei migranti che, sbarcati a Malta, saranno accolti in Italia grazie alla disponibilità della Chiesa Valdese.

Migranti, Salvini: Incontro Avramopoulos lunedì al Viminale, Ue faccia suo - "Lunedì incontrerò Avramopoulos al ministero dell’Interno. Gli dirò che abbiamo abbondantemente fatto il nostro, ora l’Europa faccia il suo. Chiederò la lista di numeri e Paesi". Così il vicepremier, Matteo Salvini, nella registrazione della puntata di Porta a Porta in onda questa sera.

Migranti, Salvini: Con Conte ci siamo chiariti, misunderstanding - "Con Conte ci siamo chiariti, è stato un misunderstanding". Così il vicepremier, Matteo Salvini, nella registrazione della puntata di Porta a Porta in onda questa sera.

Migranti, Salvini: Chiedo che su mie competenze mi si lasci lavorare - "Rispetto il lavoro degli altri, ma chiedo anche che gli altri rispettino il mio lavoro. Sul tema immigrazione e sicurezza abbiamo approvato un decreto che è da modello per molti altri Paesi europei. Chiedo che sulle mie competenze mi si lasci lavorare". Così il vicepremier, Matteo Salvini, nella registrazione della puntata di Porta a Porta in onda questa sera.

Migranti, Salvini: Quasi sconfitti scafisti, Conte prova accontentare tutti - "Gradisco che sull'immigrazione si faccia quello che stiamo facendo bene. Gli scafisti li abbiamo quasi sconfitti. Ci sono quasi centomila sbarchi in meno rispetto al 2017". Così il vicepremier, Matteo Salvini, nella registrazione della puntata di Porta a Porta in onda questa sera. "Non l'ho ritenuto uno sgarbo, Conte prova ad andare d'accordo con tutti, ma ogni tanto qualcuno lo devi scontentare".

Governo, Salvini: Va avanti fino al 2029, piaccia o no - "Siamo nelle mani del buon dio, che dio ci aiuti, ma questo governo piaccia o non piaccia va avanti, nonostante gli uccelli del malaugurio. Abbiamo appena cominciato, ci lasciassero lavorare. Facciamo fino al 2029". Così il vicepremier, Matteo Salvini, nella registrazione della puntata di Porta a Porta in onda questa sera.