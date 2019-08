Migranti, dal Tar schiaffo a Salvini. Stop al divieto, Open Arms a Lampedusa

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di Open Arms e ha disposto la sospensione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane per permettere il soccorso delle persone a bordo. Lo rende noto la stessa Ong spagnola, la cui nave e' da 13 giorni ferma al largo di Lampedusa con 147 migranti a bordo, annunciando che dirigera' ora verso "il porto sicuro piu' vicino", ossia con tutta probabilita' proprio Lampedusa. " A seguito del ricorso presentato dai nostri legali presso il Tar del Lazio in data 13 agosto 2019 - scrive Open Arms - nel quale facevamo presente la violazione delle norme di Diritto Internazionale del mare in materia di soccorso presenti all'interno del Decreto Sicurezza Bis, lo stesso oggi risponde riconoscendo la suddetta violazione nonche' la situazione di eccezionale gravita' ed urgenza dovuta alla permanenza protratta in mare dei naufraghi a bordo della nostra nave". La Ong sottolinea con soddisfazione "come, ancora una volta, dopo il Tribunale per i Minori, anche il Tar abbia ritenuto di dover intervenire per tutelare la vita e la dignita' delle persone e abbia riconosciuto le ragioni della nostra azione in mare ribadendo la non violabilita' delle Convenzioni Internazionali e del Diritto del Mare. Seguendo le indicazioni del Tar dunque, ci dirigiamo verso il porto sicuro piu' vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nostra nave, vengano garantiti".

Ong, Conte chiede di far sbarcare i migranti. Salvini: "Non vedo il perchè"



Con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte "ci siamo salutati. Mi ha scritto per lo sbarco di alcuni centinaia di migranti a bordo di una nave di una ong che pero' e' straniera e in acque straniere.. gli rispondero' garbatamente. Non si capisce perche' debbano sbarcare in Italia". Lo ha detto il vicepremier, ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini oggi pomeriggio a Genova. Salvini e Conte stamani nel capoluogo ligure hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi.