Migranti e accordo con la Libia. Il Pd si spacca a Montecitorio

Una risoluzione contro il rinnovo del finanziamento della missione di assistenza alla Guardia costiera libica - diversamente da quanto deciso dal governo - e' stata presentata alla Camera assieme da alcuni deputati di Leu, del Pd e di +Europa, tra cui Erasmo Palazzotto, Laura Boldrini, Matteo Orfini, Gennaro Migliore, Enza Bruno Bossio, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza. "La cooperazione italiana con il governo libico ed in particolare attraverso la Missione di supporto alla Guardia Costiera libica per quanto riguarda l'addestramento e il coordinamento delle operazioni di salvataggio da parte di quella autorita' - si legge tra l'altro nella risoluzione - rappresenterebbe una partecipazione diretta dell'Italia ad azioni di respingimento in violazione di tutte le convezioni internazionali a tutela dei diritti umani. Alla luce di quanto fin qui esposto appare evidente l'urgenza di sospendere tutti gli accordi con la Libia in materia di controllo dei flussi migratori", prosegue il testo.