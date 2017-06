Migranti, "ecco come un leghista manda in crisi il popolo del Pd"

Il Dipartimento Federale Sicurezza e Immigrazione è nato dalla volontà del Segretario Federale Matteo Salvini, a capo della struttura Toni Iwobi che coordina il lavoro di tutti i dipartimenti nelle regioni mentre il referente regionale è Marzio Maracani.

Tutto il dipartimento lavora per monitorare i territori, sviluppare incontri pubblici sul tema immigrazione e sicurezza, attivarsi con presidi nel caso di situazioni critiche.

"Da diverso tempo sul territorio della provincia del Ticino svolgiamo incontri pubblici sul tema immigrazione. Tema assai delicato ma che ha la necessità di essere dicusso in modo veritiero ed autentico.

Gli incontri pubblici svolti come Dipartimento Sicurezza e Immigrazione spesso hanno visto la partecipazione di un pubblico che già in buona parte condivide le preoccupazioni sul fenomeno immigrazione.

Ben diverso è andare negli incontri pubblici organizzati dal Pd - o sinistra in generale - e smentire le loro imbarazzanti teorie prive di qualsiasi fondamento. Stranamente non si riceve applausi, però sicuramente in molti ci riflettono, perché alle loro strampalate teorie di finto buonismo contrapponiamo i numeri e i fatti, numeri non della Lega Nord ma del governo, del Ministero dell'Interno, dell UNHCR, ISTAT ecc..

Se vogliono smentire anche questi numeri allora siamo veramente alla follia totale.

Crediamo che anche questo sistema possa aiutare a portare a galla la verità su quella che, senza se e senza ma, e' una vera e propria invasione con l'obiettivo di sostituire il popolo autoctono.

Ad uno degli incontri a cui ho partecipato mi sono sentito rispondere dal Sindaco di centro sinistra: "io purtroppo questi dati non li ho tra le mani", allora perché si organizza un incontro pubblico se devi solo raccontare fatasiose storielle o bugie? Sul reale contributo che la UE elargisce a questo paese per l'emergenza immigrati dicono solo un mare di bugie. Solo quest' anno su una previsione di 4 milardi e 300 milioni, l'europa contribuirà con appena 91 milioni, il resto a carico dei cittadini (DEF2017).

Ovunque ci saranno incontri pubblici organizzati dal centro sinistra o cooperative o Caritas su questo tema come Dipartimento cercheremo di essere presenti, snocciolando ogni volta dati inconfutabili.

Dire la verità ai cittadini è un atto dovuto e non un optional, soprattutto da parte di coloro che si riempiono la bocca ogni volta con parole come trasparenza e democrazia.

Massimiliano Aliprandi

Responsabile Provinciale Sicurezza e Immigrazione del Ticino