Migranti, Fedriga prepara il muro. Il M5S: "Una co.....ata pazzesca"

“Una barriera anti-migranti a Est di 243. È un’ipotesi che si sta valutando col Viminale”. Lungo il confine fra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Sembra quasi una riedizione dell’ex Cortina di Ferro e invece è il progetto del governatore leghista della Regione Fvg Massimiliano Fedriga. Lo spiega lo stesso esponente del Carroccio in una intervista al Fatto Quotidiano.

“Un muro o altro. Adesso non so dirglielo. Ma certo che se l’Europa non tutela i suoi confini noi saremo costretti a fermare l’ondata migratoria che avanza attraverso altri Paesi dell’Ue con tutti i mezzi. Non possiamo mettere poliziotti a ogni metro”, dice.

“Dobbiamo respingere un fenomeno che attenta alla tranquillità dei nostri concittadini, alla nostra sicurezza”, aggiunge Fedriga mutuando l’idea di Donald Trump al confine col Messico o di Victor Orban in Ungheria.

“Noi dobbiamo dare sicurezza ai nostri cittadini. Tranquillità nelle case, decoro nelle pubbliche vie. Ladri, delinquenti di piccolo o grande calibro non ne vogliamo”, conclude.

Le parole di Fedriga tornano a terremotare l'alleanza di governo giallo-verde. "Una coglionata di proporzioni bibliche, pazzesca! Non servono altre parole", ha affermato Giuseppe Brescia, presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera ed esponente del M5S.

"La commento così per derubricarla subito, non possono andare così oltre. Questa iniziativa non ha né capo ne coda, non se ne dovrebbe nemmeno parlare. Non è in agenda né nel contratto di governo, quelli della Lega non possono spararla sempre più grossa…", ha concluso il pentastellato.