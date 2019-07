Ong, guerra M5S-Lega. Multe fino a un mln e confisca nave al primo ingresso

Sicurezza bis: M5S, confisca navi a primo ingresso

Anticipare la confisca della nave al primo ingresso in acque italiane e non piu' in caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della nave stessa. E' questo l'Emendamento del M5S all'articolo 2 presentato al decreto sicurezza bis. In caso di sequestro giudiziale l'Emendamento prevede inoltre che "i natanti possano essere impiegati dagli organi di polizia, capitanerie di porto, per attivita' di polizia ovvero finalita' di giustizia, di protezione civile o tutela ambientale".

Dl sicurezza, emendamento Lega: multe a Ong fino a un milione

Le multe a carico delle navi che non rispettano i divieti introdotti dal decreto sicurezza bis, ammonteranno a somme tra i 150 mila euro e 1 milione, rispetto alle cifre attualmente previste dallo stesso decreto che vanno da 10 mila a 50 mila euro. Lo prevede un emendamento al dl depositato dalla Lega a prima firma Igor Iezzi, capogruppo del partito in commissione Affari costituzionali alla Camera.

Dl sicurezza: Lega,da Viminale stop trasbordi e sbarchi

"Il ministro dell'Interno puo' altresi' vietare il trasbordo o lo sbarco sul territorio nazionale di cittadini stranieri irregolari". E' quanto prevede un altro emendamento della Lega al primo articolo del decreto sicurezza. Questo articolo prevede gia' che il Viminale possa "limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale", "per motivi di ordine e sicurezza pubblica" o se ci sono "violazioni delle leggi di immigrazione vigenti".