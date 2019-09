Migranti, il governo impugna legge Friuli:”discriminatoria”,Fedriga:“Vergogna"

Migranti: Governo impugna legge Fvg perchè "discriminatoria"

Neanche il tempo di insediarsi che il governo Conte 2 entra subito a gamba tesa sulla Lega e in particolare sulla Regione guidata da Massimiliano Fedriga. Infatti, dopo il primo atto del Cdm sulla candidatura del commissario Ue, Paolo Gentiloni, il governo ha impugnato la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 08/07/2019 recante “Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale” in quanto, numerose di quelle disposizioni, sono risultate eccedere dalle competenze Statutarie della Regione.

In particolare: alcune norme violano la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; talune disposizioni in materia di immigrazione appaiono discriminatorie, in contrasto con i principi di cui all’articolo 3 della Costituzione e in violazione della competenza esclusiva statale nella materia di cui all’articolo 117, secondo comma lettera b) della Costituzione; una previsione in materia di strutture di primo intervento sanitario risultano in contrasto con previsioni statali espressione della competenza in materia di livelli essenziali delle prestazioni e costituenti principi fondamentali in materi di tutela della salute, in violazione dell’articolo 117, secondo comma lettera m) e terzo comma della Costituzione; infine altre norme, riguardanti il rapporto di lavoro del personale regionale, invadono la materia dell’ordinamento civile, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con le disposizioni statali volte a costituire principi generali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Fedriga (Fvg), manovre Pd e M5s non mi fermeranno

"Non mi fermeranno sicuramente le manovre di palazzo di M5s e Pd che si devono vergognare". Così Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che protesta perchè il primo Consiglio dei ministri ha cassato alcune norme regionali sull'immigrazione, ma non solo. "Addirittura oggi hanno nominato Gentiloni alla Commissione europea. Il Movimento 5 Stelle - ricorda Fedriga - quando era presidente del Consiglio Gentiloni, urlava 'vergogna, avete rovinato l’Italia' e lo stesso presidente del Consiglio lo nominano in Commissione Europea".

Fedriga su leggi impugnate, darò fastidio a questi traditori

"Tutte le norme impugnate dal Governo sono della mia Regione, sono felice di dare fastidio a questi traditori". Lo ha detto via streaming il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dopo la decisione del Cdm di impugnare due leggi regionali in materia di immigrazione e di imprenditoria. Annunciando di volere ricorrere alla Corte Costituzionale contro la scelta del presidente Giuseppe Conte di impugnare le due norme del suo esecutivo, Fedriga ha precisato che: "Abbiamo tolto i fondi per i corsi di sci e tagli e cucito agli immigrati entrati irregolarmente e li usiamo per i rimpatri e il governo Pd 5 stelle ha impugnato" questa legge. La seconda legge impugnata è legata invece ai contributi per le imprese che assumono i residenti in Fvg da almeno 5 anni: "Secondo il governo Pd-5 Stelle con i soldi dei cittadini di questa Regione non possiamo aiutare i cittadini di questa regione, ma dobbiamo aiutare anche gli immigrati. E' una vergogna assoluta". "Sono già diventati il governo dell'immigrazione selvaggia", ha poi detto Fedriga.