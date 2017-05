Migranti: Iwobi (Lega), Bagnasco comincia male sua presidenza

"Il cardinale Angelo Bagnasco inizia nel peggiore dei modi la sua presidenza della Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee. 'I populismi dividono, negano, pensano solo a se stessi, non al bene del popolo', ha avuto la faccia tosta di affermare il signor Bagnasco. In quanto rappresentante della Chiesa cattolica dovrebbe innanzitutto pensare alle anime e non alla politica. Non solo, il signor Bagnasco dimentica che la Chiesa stessa predica la carita', ma la carita' comincia aiutando prima i nostri figli di quelli dei vicini e di chi viene da lontano". Lo afferma Tony Iwobi della Lega Nord. "E ancora, il signor Bagnasco prima di parlare dovrebbe pensare ai danni che l'accoglienza a tutti i costi la politica portata avanti dal Vaticano e dalla Cei delle porte spalancate sta facendo in Italia e in Europa. La Chiesa e' direttamente corresponsabile dell'invasione di finti profughi, del pericolo di importare terrorismi islamici, delle morti nel Mar Mediterraneo e del business dell'immigrazione con il quali in troppi si riempiono la bocca di belle parole e le tasche di euro. Bagnasco lasci stare i cosiddetti populisti che, semmai, sono l'unica salvezza e la sola speranza per l'Italia e per l'Europa, soprattutto di fronte a governi fallimentari e pericolosi come quelli del Pd, Renzi e Gentiloni sono la stessa cosa, appoggiati in modo colpevole dalla Chiesa in tema di immigrazione", conclude Iwobi.