Migranti, Lega all'attacco: governo ridicolo, a Tallinn mostruosa figuraccia

"Governo italiano ridicolo. Non ci sono altre parole per commentare quanto sta accadendo sull'emergenza immigrazione. 'No all'uso dei porti Ue' e' il messaggio che arriva dal vertice di Tallinn, in cui domina un fronte unito guidato dalla Germania. Impressionante, mostruosa e storica figuraccia di Minniti, Gentiloni, Renzi e Alfano. Hanno sbraitato per giorni appellandosi all'Europa e ora vengono presi letteralmente a schiaffi. In un Paese serio questo governo a guida Pd si dimetterebbe oggi stesso". Lo afferma Tony Iwobi, responsabile federale Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Nord. "Il Pd - sostiene Iwobi - e' un partito che deve scomparire dalla vita politica italiana, fa solo danni e imbroglia gli italiani. Non solo, nel Mediterraneo c'e' anche il triste record di vittime: 3 su 100 muoiono nella traversata verso il nostro Paese. E la colpa e' soltanto del governo, avallato dalla Chiesa cattolica italiana, che insiste con l'accoglienza a tutti costi di tutti senza distinguere clandestini (la stragrande maggioranza) e profughi (pochissimi). Indecente e indegno, dimissioni subito".

Migranti, Grimoldi (Lega): A vertice Tallinn figuraccia governo italiano

"Che figuraccia internazionale per il nostro Governicchio da barzelletta che si illudeva di far aprire i porti francesi, spagnoli, tedeschi ecc alle navi Ong. Al vertice di Tallinn tutti i principali Paesi Ue - Francia, Germania, Spagna, Belgio e Olanda - hanno già annunciato il loro secco no ad aprire i loro porti alle navi ONG cariche di immigrati raccolti in Libia. Tutti unanimi nel confermare che devono sbarcare in Italia e poi restare da noi. Dopo una figuraccia del genere le dimissioni del Governo Gentiloni, in un Paese normale, sarebbero inevitabili e scontate. Basta, questi dilettanti allo sbaraglio, che si illudevano di poter contare sulla collaborazione degli altri Stati Ue nella ripartizione degli immigrati, ora se ne vadano a casa e si torni al voto subito". Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega Nord e segretario della Lega Lombarda-Lega Nord.