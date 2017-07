Migranti, missione di Di Maio a Bruxelles

Della crisi migratoria e dell'emergenza migranti sono responsabili sia il centro sinistra che il centro destra, compresa la Lega che ha governato con Berlusconi e ha accettato, tra l'altro, il regolamento di Dublino III che "schiaccia l'Italia" con la mancanza di condivisione degli oneri e l'obbligo di gestire i migranti che pesa esclusivamente sul paese di primo approdo. Lo ha affermato oggi a Bruxelles il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, del M5s, parlando con la stampa dopo aver incontrato Fabrice Leggeri, direttore dell'Agenzia Frontex per le frontiere esterne dell'Ue, al termine di una sua audizione sulla crisi migratoria al Parlamento europeo. "Oggi il governo dice 'modifichiamo Triton'"; ma, ha ricordato Di Maio, secondo il governo stesso "tre anni fa Triton era il più grande accordo che l'Italia avesse ottenuto in sede europea per gestire la questione dei migranti. Adesso scopriamo che l'accordo prevedeva che tutti i migranti imbarcati salvati nel Mediterraneo dovessero sbarcare solo nei porti italiani. E quando abbiamo chiesto al direttore di Frontex che cosa succede se l'Italia chiude i porti, ci ha risposto che la situazione è complessa, ma che l'Ue si limiterebbe a ridurre gli stanziamenti dell'operazione Triton. Cioè - ha osservato il vicepresidente della Camera - il problema per l'Ue è solo quello dei finanziamento, non gliene frega niente di salvare la gente in mare, ed è questa la follia". Oltretutto, quello fra Italia e Frontex sulla missione Triton "è stato un accordo bilaterale firmato a livello di burocrati", secondo quanto riferito da Leggeri.



"Ci ha spiegato chiaramente che un accordo cosi importante, celebrato come l'accordo del secolo, neanche i ministri sono andati a firmarlo", ha rilevato Di Maio.. "L'ex premier Renzi, che gira tutte le Tv e dice che l'Europa deve fare di più e cambiare Triton, è lo stesso che ha tollerato che Triton portasse tutti i migranti nei porti italiani", ha osservato ancora il parlamentare del M5s. A chi gli faceva notare di avere posizioni sempre più vicine a quella della Lega Nord, Di Maio ha chiesto: "Da quanti anni la Lega è qui al Parlamento europeo? E quanti anni ha governato? La Lega ha autorizzato i regolamenti di Dublino III, che sono quelli che stanno schiacciando l'Italia, perché tutte le persone che arrivano non possono varcare i nostri confini per andare nei paesi dove vorrebbero andare". "La Lega come Matteo Renzi, come Berlusconi, ha ricordato ancora il vicepresidente della Camera - hanno avuto la loro occasione di governare e non hanno risolto il problema. Adesso che dall'opposizione, o addirittura stando fuori dalle istituzioni, propongono delle soluzioni mi fanno ridere. Le soluzioni le conosciamo tutti: il problema è la credibilità di chi le propone. Questa gente non ha nessuna credibilità per venirci a dire adesso che dobbiamo cambiare Triton o che dobbiamo prendere altre decisioni nel Mediterraneo. Hanno avuto le loro occasioni al governo e - ha concluso di Maio - ci hanno restituito il bombardamento della Libia, con il centro destra, e Triton con il centro sinistra.