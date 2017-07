Migranti, Nigel Farage: "Il governo italiano? Disgustoso"

"L'Italia sta scoprendo in questo momento che non esiste alcuna solidarietà europea e quando c'è una crisi ognuno pensa solo per se stesso. L'Italia sta imparando una lezione molto dura in queste settimane". Con queste parole il leader della Brexit Nigel Farage, intervistato da Affaritaliani.it, commenta l'emergenza migranti.

"Quello del governo italiano, che permette a chiunque di entrare nel proprio territorio, è un comportamente assolutamento disgustoso. Il presidente Juncker ha lanciato questo nuova politica di sostegno all'Italia con l'ok della Cancelliera Merkel, che ha detto solo poche parole, ma se si manda all'esterno il messaggio che chiunque arriva sul suolo dell'Unione europea può restare, che cosa ci si può e ci si deve aspettare?", si chiede l'ex leader dello Ukip.

Quindi fanno bene l'Austria e gli altri Paesi che chiudono i confini? "Sì, certo. Se vuoi accogliere i rifugiati nel tuo Paese deve per forza indagare e scoprire se sono davvero rifugiati o migranti economici o addirittura, in alcuni casi, potenziali terroristi islamici. Tutto quanto, comunque, è un completo disastro".

Secondo qualcuno dietro ci sono motivi economici... "L'euro ha danneggiato severamente l'economia italiana e le prossime elezioni politiche saranno molto interessanti". Chi vincerà? "Non faccio commenti o previsioni al momento, ma guardo con grande interesse ciò che accade nella politica italiana".

E infine la Casa Bianca e i problemi del presidente americano. "Trump è assolutamente fedele nelle sue azioni a quello che ha detto in campagna elettorale ai suoi elettori, ma è frustrato dall'atteggiamento del Congresso e di alcuni giudici. Per lui è difficile fare ciò che vorrebbe ma sta ancora lottando in modo molto duro", conclude Farage.