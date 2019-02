Migranti: Salvini, assassino non sono io ma i complici degli scafisti

"Io assassino? Gli assassini sono i complici degli scafisti che hanno trasformato il mare in un cimitero a cielo aperto". Lo ha detto Matteo Salvini rispondendo a un contestatore che, durante un comizio a Giulianova, gli ha gridato "Assassino".

Salvini, 5 anni a chi uccide ragazzi e io rischio 15 anni

"Ogni giorno ce n'e' una, mi dicono populista, nazista, fascista. Io non ascolto e tiro dritto. perche' ho due figlie e voglio dare loro un Paese piu' tranquillo. Non commento le sentenze, ma quello che ha ammazzato il povero Marco Vannini hanno avuto cinque anni e io rischio 15 anni. Sono preoccupato? neanche un po', vado in giro a testa alta". Lo ha detto Matteo Salvini a Giulianova per un comizio elettorale.

Caso Diciotti, Lega: "Oltre 17mila firme pro-Salvini"

"Quasi 2000 piazze, 5000 volontari, oltre 17.000 sottoscrizioni online per l'iniziativa #SalviniNonMollare. Un assalto mai visto in favore del ministro dell'Interno che la prossima settimana presenterà la sua memoria difensiva in giunta per le autorizzazioni a procedere in Senato sull'inchiesta legata alla nave Diciotti". E' quanto fa sapere la Lega, relativamente alle iniziative di solidarietà per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

"I server fanno fatica a smaltire le richieste - fa sapere lo staff - abbiamo registrato al momento 130 mila contatti per i quali è in corso lo smaltimento della conferma email".