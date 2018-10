Migranti, Salvini: "Francesi li scaricano da noi come ladri, vergogna"

"Macron è nettamente in minoranza in casa sua, lo abbiamo beccato: è da 15 giorni che di notte scaricano immigrati nei boschi italiani come i ladri, una cosa che grida vergogna al mondo". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5. All'Eliseo "abbiamo chiesto spiegazioni, documenti, numeri, nomi - dice il ministro dell'Interno - di scuse non ce ne facciamo niente. La cosa che mi ha fatto più imbestialire è che ho passato l'estate a controllare i confini con Macron che mi insultava ogni quarto d'ora dandomi del razzista, fascista... e questi fanno tranquillamente i loro comodi. Che i francesi la smettano". Per il vicepremier, "Macron è in crollo, sta perdendo consensi, quindi ha scelto Italia e Salvini come bersaglio".

Migranti: Salvini, da Francia vogliamo spiegazioni non scuse

Rai: Salvini, primo governo con tutta l'informazione contro

"Siamo il primo governo nella storia della Repubblica italiana che ha l'informazione pubblica, la stragrande maggioranza di quella televisiva e radiofonica, tutta contro: non faccio il piangina come si dice a Milano, tiro diritto, e spero che la Rai sia equilibrata e dia spazio a tante voci, cosa che oggi purtroppo non sempre e'". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Rtl 102,5. "Di Rai non parlo io - ha spiegato rispondendo sulle nuove nomine - ma c'e' un amministratore delegato e un presidente che stanno incontrando tante professionalita' interne accantonate negli anni, anche per ragioni politiche. La Rai, che e' pagata dagli italiani, merita tanto. Un giudizio da spettatore? Quando vedo che ci sono programmi palesemente e pregiudizialmente schierati a sinistra contro la Lega e contro di me, indicati colpevoli di tutti i mali, cambio canale, per fortuna c'e' il telecomando".

Manovra: Salvini, obiettivo e' crescere il doppio del previsto

"L'obiettivo e' crescere il doppio di quanto abbiamo previsto. Se perdiamo la scommessa? Se gli italiani vogliono mandarci a casa ci manderanno a casa, io non sono attaccato alla poltrona ma sono convinto che ce la facciamo, perche' c'e' un'Italia che ha voglia di correre e non di essere serva di regole sciocche". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Rtl.