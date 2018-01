Migranti, Salvini: incontrerò Bassetti, Lega unica prevenzione al razzismo

"Incontrerò volentieri monsignor Bassetti per spiegargli volentieri quali sono le vere posizioni della Lega sulle regole, sull'accoglienza, sul rispetto e sul fatto che non possiamo ospitare gli immigrati di tutto il mondo in Italia". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla parole del numero uno della Cei Gualtiero Bassetti. "La Lega è l'unica seria prevenzione al razzismo perché far finta che in Italia ci sia posto per tutti con milioni di italiani senza casa e senza lavoro alimenta il caos. E quindi spiegherò al monsignore come mettere delle regole sia fondamentale per un futuro pacifico", conclude il segretario leghista.