Migranti, Salvini: "Se presi in giro, pronti a bloccare i bilanci Ue"

"Abbiamo dimostrato che sappiamo difendere i confini e dimostreremo che eventualmente possiamo anche bloccare bilanci e attivita' europee fino a che l'Europa e qualche Paese continuera' a prendere in giro gli italiani". Non usa mezzi termini il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a margine di Eicma, rispondendo a una domanda sulle polemiche di questi giorni con Malta sui migranti.

Ieri il capo del Viminale ha avuto infatti un duro scontro con il governo di Malta. La guardia costiera dell'isola avrebbe infatti intercettato alcuni migranti a bordo di un'imbarcazione e, invece di provvedere alle loro cure, li avrebbe messi in condizione di sbarcare sulle coste dell'isola di Lampedusa.

Oggi Salvini è tornato anche a parlare del governo. "Abbiamo fatto più noi in 5 mesi che il Pd in 5 anni di governo. Non si molla di un centimetro. Se puoi sognarlo, puoi farlo", ha scritto su Facebook, postando un articolo di stampa sulle misure del decreto sicurezza.