Open Arms, Salvini a Conte: "Sbarco minori? Lo farò. Ma è una tua scelta"

Migranti, Salvini: "Conte dispone sbarco minori, lo farò"

"Prendo atto che disponi che vengano sbarcati i (presunti) minori attualmente a bordo della nave Open Arms. Daro' pertanto, mio malgrado, per quanto di mia competenza e come ennesimo esempio di leale collaborazione, disposizioni affinche' non vengano frapposti ostacoli all'esecuzione di tale Tua esclusiva determinazione, non senza ribadirTi che continuero' a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l'affermazione delle regioni di diritto che ho avuto modo di esporti". E' quanto si legge nella lettera sulla Open Arms che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha inviato in risposta alla missiva recapitatagli dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Salvini a Conte: "Da altri Paesi solo parole, non fatti"

"I principi giuridici destinati a regolare i ruoli degli Stati nel governo del fenomeno delle migrazioni sono dagli altri Paesi invocati a parole e disapplicati nella pratica, col risultato di far pesare solo sul contribuente italiano le conseguenze dell'attivita' di fiancheggiamento dell'immigrazione clandestina attuata da navi straniere". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini nella lettera al premier Giuseppe Conte.

Migranti, Salvini a Conte: "Sbarco minori sua responsabilità"

Sulla Open Arms il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini risponde alla lettera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ribadisce che la linea del Viminale non cambia. Da fonti del Viminale si fa rilevare che "l'imbarcazione con bandiera spagnola di una ong spagnola ha preferito restare in mezzo al Mediterraneo per 16 giorni anziche' dirigersi direttamente verso la Spagna. Una scelta politica a danno dell'Italia e sulla pelle degli immigrati, come gia' successo in passato. Eppure, il presidente del Consiglio ha scritto un'altra missiva a Salvini per chiedere di far scendere a terra i minori, che fino a certa identificazione sono da considerare presunti". Il via libera allo sbarco di queste persone e' "esclusiva responsabilita' del presidente Conte, che sollecitava un intervento quando la nave si trovava ancora in acque internazionali. Mentre Madrid non muoveva un muscolo, a Roma si moltiplicavano le pressioni", aggiungono le fonti. Per le quali, "l'indirizzo politico di Salvini, supportato giuridicamente, e' diverso da quello del presidente del Consiglio. Gia' lunedi' il ministro auspica novita' a proposito del ricorso sulla decisione del Tar del Lazio, ed e' certo che la linea della fermezza e della difesa dei confini e della dignita' dell'Italia e' condivisa dalla stragrande maggioranza dei cittadini di questo Paese".

Migranti, seconda lettera Conte a Salvini: sbarcare minori Open Arms

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto ieri in tarda serata una seconda lettera al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadendo tra l'altro la richiesta di far sbarcare i minori dalla nave Open Arms. La lettera e' stata scritta in risposta al carteggio tra Conte e Salvini di Ferragosto. Allo stesso tempo il presidente del Consiglio ribadisce la disponibilità di sei paesi Ue a contribuire nella redistribuzione dei migranti.

MIGRANTI: SALVINI, 'QUELLA DELLE ONG E' BATTAGLIA POLITICA, IO NON MOLLO'

"In 16 giorni sareste già tranquillamente arrivati a casa vostra in Spagna. Quella delle ong è una battaglia politica, non certo umanitaria, giocata sulla pelle degli immigrati. Vergogna. Io non mollo". Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter allegando un post della ong Open Arms in attesa di una soluzione da 16 giorni.