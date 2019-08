Migranti: sbarcati in 78 a Lampedusa

Un gruppo di 78 migranti e' sbarcato stanotte a Lampedusa (Ag). Siriani e originari del Bangladesh sono giunti senza che si innescasse alcun allarme. Hanno riferito di essere partiti lunedi' dalla Libia. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola.

Migranti, Trenta: "Sacrosanto salvare minori e donne incinte"

"​Ieri ho firmato l’ennesimo decreto interministeriale su divieto di sbarco perché tecnicamente, dal punto di vista militare, non vi erano ostacoli a ciò. Contemporaneamente credo però - spiega il ministro della Difesa Elisabetta Trenta in un post su Facebook di pochi minuti fa - che il Ministro dell’Interno, pur nell’ambito dei suoi poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica come dettati dalla disciplina del decreto sicurezza bis, non possa mai travalicare e azzerare il sacrosanto diritto di bambini, donne in gravidanza, ammalati o persone in difficoltà di essere soccorsi".