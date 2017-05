Milano: Minniti e sindaci firmano il Patto per l’accoglienza

Di Ernesto Vergani

La prova che la democrazia italiana è monca – che non prevede cioè il federalismo – è che il ministro dell’Interno Marco Minniti di concerto col rappresentante del Governo, la prefetta Luciana Lamorgese, sottoscrivono (ma, con rispetto, si potrebbe dire impongono vista la protesta di molti sindaci) il Patto per l’accoglienza dei migranti coi Comuni dell’hinterland milanese (ne sono sbarcati 180mila nel 2016, solo una minoranza scappa da guerre, arrivano persino marocchini… una democrazia dove circola un esercito di irregolari non è una democrazia).

Tutto secondo la legge. Legittimo proprio perché manca totalmente il federalismo e la Repubblica italiana è centralista. Qualcuno ha sentito Paolo Gentiloni o Matteo Renzi o Maria Elena Boschi parlare di federalismo, di federalismo fiscale? Dopo il dibattito di questi giorni all’interno della Lega Nord tra le posizioni di Matteo Salvini, Umberto Bossi e Roberto Maroni, è possibile che quotidiani, tv e media non abbiano approfondito tale questione (per giunta venendo meno al principio giornalistico di completezza dell’informazione)?

La democrazia è l’individuo che elegge nelle istituzioni i suoi rappresentanti che conosce quasi di persona perché facciano i suoi interessi e mantengano le tasse sul territorio (federalismo fiscale). Intanto Province e Comuni lombardi – che devono accogliere i migranti - non hanno soldi per trasporto pubblico, disabili, scuole, strade... Non solo, ogni cittadino lombardo dà in solidarietà allo Stato centrale 5.500 euro, un siciliano meno di zero (-1.800 euro).

L’area più ricca d’Italia si impoverisce e quella più povera lo diventa ancor più per logica parassitaria. Sabato nel capoluogo regionale ci sarà la marcia “Insieme senza muri”, sostenuta dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. In realtà gli Stati, le democrazie si difendono (anche) coi confini – muri simbolici –, sicuramente – come affermò Barack Obama - con le forze dell’ordine e l’esercito. Domenica 22 ottobre ci sarà il referendum sull’autonomia in Lombardia e in Veneto. Prima o poi le Regioni del Nord (otto) otterranno democraticamente e pacificamente il federalismo se non la secessione (d’altronde gli italiani etnicamente non esistono… di origine per lo più indoeuropea al Nord e al Centro, araba al Sud). In democrazia è immodificabile solo ciò che offende l’individuo. Pedofilia, mafia, violenza saranno sempre reati, tutto il resto si cambia se lo vuole la grandissima maggioranza. Lo stesso – la secessione - prima o poi accadrà per l’Irlanda del Nord e la Scozia rispetto al Regno Unito, la Catalogna alla Spagna, il Tibet alla Cina.