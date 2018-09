Mille euro a domanda, 20mila una cena. Quanto costa intervistare Beppe Grillo

Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle con un post sul suo blog ha comunicato il tariffario per quanto riguarda l’anno in corso e il 2019; “Per non far perdere tempo a voi, e soprattutto a me” scrive Beppe Grillo.

Ecco i prezzi Iva esclusa:

Interviste scritte via mail 1.000 euro a domanda, minimo 5 domande;intervista alla stampa 1.000 euro a minuto, minimo 8 minuti;interviste radiotv 2.000 euro al minuto, minimo 8 minuti.

Il listino - scrive www.primaonline.it - pubblicato il 18 settembre ha poi avuto un aggiornamento che stabilisce in 20mila euro il prezzo della presenza di Grllo a una cena.