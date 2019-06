MiniBot, Borghi: "Andiamo avanti, si fanno. Tria? Lo convinceremo..."

"Beh, che Tria sia un tecnico e non un uomo di partito lo sanno tutti. Ha la tessera della Lega o del M5S? No, e questa non mi pare sia una notizia". Con queste parole il presidente della Commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi, intervistato da Affaritaliani.it, commenta l'ennesimo no del ministro dell'Economia Giovanni Tria all'introduzione dei miniBot. "E' un tecnico e ha le sue convinzioni. Argomenteremo e cercheremo di convincerlo".

Quindi i miniBot sono morti e archiviati? "Affatto", risponde il responsabile economico della Lega. "Sono nel contratto di governo, i 5 Stelle sono assolutamente d'accordo, erano nel programma elettorale della Lega, in quello del Centrodestra e tutti noi siamo stati eletti con questo programma, poi sono stati messi nel contratto di governo che è stato anch'esso votato. C'è tutta l'intenzione di andare avanti e di varare lo strumento dei miniBot. E' vero che per farlo serve l'accordo con il ministro competente, che al momento è contrario, lo convinceremo. Ne sono certo".

Quanto alle critiche arrivate anche dall'Eurogruppo ai titoli di Stato di piccoli taglio, Borghi afferma: "Fortunatamente o sfortunatamente i cittadini italiani hanno eletto i propri rappresentanti, che siamo noi e non loro. Altrimenti tanto vale votare per l'Eurogruppo, ma nessuno ha votato per loro".

Anche Confindustria è stata molto critica... "I miniBot fanno star meglio i cittadini e sono solo enormi balle quelle che abbiamo letto in questi giorni. Non si obbligano le aziende ad accettarli, sono un'opzione in più, e hanno assolutamente un valore pieno e non dimezzato perchè verranno utilizzati per pagare le tasse. Quanto è stato detto contro i miniBot è soltanto il solito terrorismo", conclude.