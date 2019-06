Minibot: Tria, sono pericolosi, non credo verranno introdotti

Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, raffredda gli animi sull’eventuale introduzione dei minibot: “su questo argomento voglio essere chiaro, non credo che i minibot verranno introdotti”, ha detto parlando all’Euromoney conference di Londra, definendoli uno strumento “pericoloso e non necessario”.

"La nostra politica fiscale e' prudente". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Londra, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, precisando: "Questo governo e' piu' prudente di prima. Non considerate i 'rumori' elettorali"

Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, impegnato all’Euromoney conference di Londra, invita gli investitori ad avere “fiducia nell’Italia”, una fiducia, riconosce, “che si è erosa sui mercati”, “soprattutto nella seconda metà dello scorso anno per due motivi concomitanti: "l’incertezza sulla posizione dell’Italia sull’Europa” e per il “rallentamento forte dell’economia, che poi abbiamo visto derivava principalmente dalle tensioni sul commercio internazionale che hanno bloccato gli investimenti”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio all'assemblea di Confartigianto ha parlato: "Assicurare la solidità dei conti è essenziale per la tutela del risparmio e l'accesso al credito, per sostenere l'economia reale e lo sviluppo di nuovi progetti per la valorizzazione dei nostri territori, per creare lavoro di qualità e una crescita inclusiva. In un contesto di persistenza di rischi e incertezza, anche a livello internazionale, serve- afferma il capo dello stato- una visione chiara del futuro e uno sforzo condiviso per rilanciare la fiducia e gli investimenti"