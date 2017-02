Minoranza Pd, Emiliano: per evitare la scissione Renzi non deve ricandidarsi

Pd: J-Ax twitta 'Emiliano spacca', lui risponde 'Bella zio'/ Il rapper J-Ax, ascoltando l'intervento di Michele Emiliano alla convention romana con Roberto Speranza e Enrico Rossi, twitta: "Il discorso di Emiliano sta spaccando tutto. Grande". La risposta delgovernatore pugliese, candidato alla segreteria del Pd, arriva poco dopo sul social: "Bella zio! Grazie per avermi ascoltato! Sei grande!".

Bandiere tricolore del Pd, arancio dei Giovani democratici, ma anche una bandiera rossa: e' lo spettro cromatico offerto dall'assemblea della sinistra del Pd. La bandiera rossa e' stata tirata fuori da un ragazzo al momento in cui gli altoparlanti hanno fatto intonare 'Bandiera Rossa'. Sullo schermo le immagini delle storiche 'battaglie' sostenute dalla sinistra negli anni: dalla Liberazione, al milione di lavoratori portati al Circo Massimo dalla Cgil contro l'abolizione dell'articolo 18, passando all'elezione di Nelson Mandela a presidente del SudAfrica. In platea, tra gli altri, siedono Massimo D'Alema, Pierluigi Bersani e Guglielmo Epifani.

Pd: Emiliano, puo' darsi Renzi si convinca a non candidarsi piu'

"Se la conferenza programmatica dovesse avere successo, Renzi si potrebbe convincere che e' meglio se non lo fa piu' il segretario. Puo' anche essere. E puo' essere che si trovi un candidato unitario. Non e' che i partiti serva a prendersi a calci sugli stinchi, a fare il calcio fiorentino". Lo dice Michele Emiliano nel suo intervento all'assemblea della minoranza Pd.

Pd, Emiliano: ero uno dei sostenitori di Renzi, scusatemi

"Ero uno dei sostenitori di Matteo Renzi. Scusatemi, mi scuso ufficialmente. Credo ce ne siano altri qui in sala". Lo ha detto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, nel corso del suo intervento alla convention della minoranza dem a Roma, sottolineando che "noi non cerchiamo un capo".

Pd: Emiliano, non rinuncio a progetto per prepotenza di qualcuno

"Non rinuncio al Partito democratico per l'arroganza e la prepotenza di chi pensa di cancellare tutto per calcolo politico o perche' non gli conviene". Michele Emiliano, presidente della Puglia e candidato alla segreteria del Pd, lo ha detto intervenendo alla manifestazione della minoranza del partito.

Pd: Emiliano, qualunque cosa accada non saremo avversari

"Non costringete questa comunita' ad uscire dal Pd. Se qualcuno pensa che pur di rimanere siamo disposti a sacrificare i valori in cui crediamo, si sbaglia, ma deve sapere che comunque ci ritrovera' sulla sua strada". Cosi' Michele Emiliano, presidente della Puglia e candidato alla segreteria del Pd, chiude il suo intervento alla manifestazione organizzata dalla minoranza del partito. "Speriamo di non dover dire cose drammatiche nelle prossime ore. Qualunque cosa accada non costruiremo un soggetto avversario del Pd. Questa soluzione e' facilmente evitabile con un po' di voglia di stare insieme".

Pd: Emiliano, per evitare scissione fare conferenza programmatica

"Per evitare la scissione e stringere le nostre divisioni basta una conferenza programmatica". Cosi' Michele Emiliano, presidente della Puglia e candidato alla segreteria Pd, alla manifestazione della minoranza a Roma. I partiti servono per discutere, "non per giocare al calcio fiorentino o per prendersi a cazzotti".

Pd: Speranza,congresso in tempo statuto e sostegno a Gentiloni

"Si puo' fare un congresso normale, nei tempi dettati dallo statuto, continuando a sostenere il governo Gentiloni". Lo ha detto Roberto Speranza all'assemblea della minoranza Pd.

Pd: Guerini, teniamo fuori governo da congresso

"Il sostegno totale del PD al Governo Gentiloni c'e' dal primo giorno. La scadenza finale della legislatura non e' nelle disponibilita' ne' di Renzi, ne' di Emiliano, ne' di altri. Suggerirei sommessamente a tutti, a partire dagli amici della minoranza, di tenere fuori il Governo dalle diatribe congressuali, per il bene del Paese e del PD. Concentriamoci invece sul nostro congresso. Facciamolo. Quello e' il luogo della democrazia interna: chi ha idee non abbia paura di confrontarsi". Lo afferma il vicesegretario del Pd, Lorenzo Guerini.

Pd: Speranza, no a congresso-rivincita per capo arrabbiato

"No a un congresso rivincita per il capo arrabbiato. In un congresso plebiscito o rivincita a me non interessa entrare". Lo ha detto Roberto Speranza all'assemblea della minoranza Pd.

Pd: D'Alema, non accettiamo prepotenze. Renzi decida

"Se Renzi telefona per dire che lui e' d'accordo con quello che gli si propone sicuramente questo apre un processo politico che porta verso il congresso nei tempi ordinari, normali. Se Renzi vuole tirare diritto per la sua strada e' chiaro che noi non possiamo accettare questa prepotenza. Le cose sono chiarissime, la questione e' nelle mani del segretario del partito". Lo ha detto Massimo D'Alema a margine della assemblea della minoranza Pd. Se si va verso la scissione del Pd? "Non e' colpa mia".

Pd: Guerini a minoranza, ultimatum non sono ricevibili

"Questa mattina toni e parole che nulla hanno anche fare con una comunità che si confronta e discute. Gli ultimatum non sono ricevibili". Il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini reagisce con un tweet alle parole degli esponenti della minoranza dem.