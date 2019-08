Pd, Mirabelli: "Renzi? Sgradevole, serve unità nel partito"

L'intervista con cui l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, ha lanciato la proposta di un governo istituzionale "l'ho trovata molto sgradevole. Ho votato Zingaretti al congresso, so che in Parlamento siamo minoranza, ho sempre lavorato con il presidente del gruppo per costruire l'unita'". Cosi' il vicepresidente del gruppo dem in Senato, Franco Mirabelli, in un'intervista a La Stampa. E aggiunge: "Trovo grave che questo non sia piu' l'obiettivo di Renzi e trovo offensivo - anche nei confronti di quelli che lo hanno sostenuto e lo sostengono - il suo atteggiamento proprietario verso i gruppi parlamentari. E' evidente che e' il partito che deve decidere cosa si fa". Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, "ha ragione a dire che non dobbiamo temere le elezioni e che bisogna aspettare che i tempi della crisi si consumino" continua Mirabelli. Quella sulla proposta di Renzi, "e' una valutazione difficile da fare. Ancora non e' stata votata la sfiducia a Conte, ancora la parola non e' passata al capo dello Stato", spiega il senatore dem e conclude: "Dopodiche' non deve essere una discussione che spacca in due il Pd, o che mette in discussione la leadership. L'importante e' garantire l'unita' del partito".