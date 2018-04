Molise al voto, piano a parlare di conseguenze politiche nazionali

Il Molise è la più piccola delle Regioni a statuto ordinario e vale quanto un quartiere di Roma o di Milano. Andiamoci cauti quindi a trovare segnali per la politica nazionale e per il governo. Al di là del numero di abitanti, in queste consultazioni regionali rispetto alle Politiche c'erano molte liste di carattere locale, soprattutto nel Centrodestra, come Orgoglio Molise e Iorio per il Molise, che hanno drenato molti voti. Resta il forte ridimensionamento dei 5 Stelle, che si presentano da soli e che rispetto al 4 marzo hanno perso come lista quasi 15 punti percentuali. La Lega, anche se non ha superato Forza Italia, ha ottenuto un ottimo risultato bissando il dato delle Politiche nonostante le altre liste. Anche a Berlusconi non è andata malissimo considerando che ha perso 6 punti percentuali persi da Forza Italia andati alle liste civiche di cdx e non c'è stato il tracollo tanto temuto. Un vero disastro per il Pd che già aveva subito una scoppola il 4 marzo e ora addirittura quasi si dimezza rispetto a un mese e mezzo fa e diventa un partitino sotto il 10% (e a sinistra il peso delle civiche è stato meno considerevole).