Oscar Mammi', repubblicano, ex ministro delle Poste e padre della prima legge sulle tv nel 1990, e' morto. Giorgio La Malfa, che ha lavorato con Mammi' nel Pri per tutta la sua carriera politica, lo ricorda come "un buon oratore e un abile ministro. Era forte a Roma, dove ha fatto anche l'assessore. Rappresentava quella vecchia tradizione popolare repubblicana radicata a Roma e nei Castelli. Lo ricordo con molto affetto".