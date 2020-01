Mossa per far cadere il governo. Il piano leghista sui 2 referendum

Dal Movimento 5 Stelle è partito l'affondo contro la Lega per la scelta di alcuni senatori del Carroccio di aggiungere le loro firme alla richiesta per tenere il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, dopo che un paio del Pd e alcuni di Forza Italia vicini a Mara Carfagna si erano sfilati. Poco voglia di parlare tra i leghisti di questa vicenda, derubricata ufficialmente a scelta personale dei singoli e non a una decisione del partito. In realtà - secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti ai massimi livelli di Via Bellerio - l'intenzione di Matteo Salvini non è affatto quella di bocciare il taglio dei parlamentari, che la Lega ha votato sia da forza di maggioranza sia da opposizione, bensì di spingere l'altro referendum, quello voluto proprio dall'ex ministro dell'Interno, su idea di Giancarlo Giorgetti, che riguarda la legge elettorale e che punta a introdurre il maggioriario uninominale sul modello del Regno Unito.



Per motivi tecnici e giuridici (spiegati in fondo a questo articolo, ndr) lo svolgimento della consultazione popolare sul taglio dei parlamentari rende maggiormente probabile l'ok della Corte Costituzionale al referendum elettorale formalmente proposto dalle Regioni a guida Centrodestra. Nella Lega sono convinti che i senatori azzurri vicini a Carfagna abbiano ritirato le loro firme in quanto temono le elezioni e di non essere ricandidati e quindi hanno cercato di prolungare questa legislatura fino al termine naturale (2023). Ed è qui che Salvini, Giorgetti e Calderoli sono intervenuti. Senza metterci il cappello del partito ma con un'azione personale di singoli parlamentari sono arrivate le firme necessarie per garantire che si tenga il referendum costituzionale.



I massimi vertici del Carroccio sono convinti che se ci fosse la consultazione sulla legge elettorale, che ha bisogno del quorum del 50% più uno per essere valido a differenza di quello costituzionale che è senza quorum, le probabilità di successo sarebbero molto alte grazie all'abbinamento con le elezioni amministrative (Regionali e Comunali) di primavera. L'obiettivo non è soltanto quello di bloccare la riforma proporzionale presentata dalla maggioranza (tranne Liberi e Uguali), ridefinita in Via Bellerio "la legge dell'inciucio prerenne", ma soprattutto arrivare allo scioglimento anticipato delle Camere e alla fine del governo. Una vittoria dei sì con quorum raggiunto sul referendum per il maggioritario uninominale, l'opposto della riforma avanzata da M5S, Pd e Italia Viva, sarebbe infatti una sconfitta per l'esecutivo dieci volte superiore a quella di un'eventuale trionfo di Lucia Borgonzoni in Emilia Romagna.



Non solo, il successo al referendum elettorale modificherebbe radicalmente il sistema di voto rispetto a quello con il quale è stato eletto questo Parlamento nel marzo del 2018 e, secondo molti costituzionalisti, renderebbe le elezioni anticipate quasi inevitabili. La Lega non ci mette il cappello sulle firme per il referendum sul taglio dei parlamentari per tenere basso il fuoco di fila dei 5 Stelle (comunque iniziato) sul partito 'salva-poltrone', ma di fatto è intervenuta per salvare non tanto la consultazione costituzionale quanto per tentare di evitare la bocciatura del referendum anti-proporzionale.

IL LEGAME TRA I DUE REFERENDUM - Insomma, Salvini ha “utilizzato” i nuovi arrivati dal Movimento 5 Stelle per raggiungere le firme necessarie a richiedere il referendum confermativo senza metterci la faccia. Per quale motivo? Come ha scritto Il Sole 24 Ore, il fatto è che la Lega abbia interesse a far celebrare il referendum sul taglio dei parlamentari - il voto ci sarà tra maggio e giugno - perché in questo modo ci sono maggiori possibilità che a breve, il 15 gennaio, la Corte Costituzionale accolga il quesito referendario messo a punto da Roberto Calderoli che mira a trasformare la legge elettorale in un sistema maggioritario secco a turno unico, basato interamente sui collegi uninominali, come in Gran Bretagna. O almeno questa è la convinzione di Calderoli. Il motivo principale per cui la Corte Costituzionale potrebbe bocciare il quesito leghista è secondo molti costituzionalisti la vacatio normativa che si verrebbe a creare in caso di vittoria dei sì, dal momento che occorrerebbero due mesi per ridisegnare i collegi. Per ovviare al problema Calderoli ha legato il quesito alla delega (un massimo di due mesi) per ridisegnare i collegi del Rosatellum contenuta nella riforma costituzionale che taglia il numero dei parlamentari: nel caso in cui si votasse insieme per i due referendum, quello confermativo per la riforma costituzionale (senza quorum) e quello abrogativo della legge elettorale per introdurre il maggioritario (con il quorum del 50% più uno degli aventi diritto al voto), la vacatio normativa creata dal referendum abrogativo sarebbe “assorbita” dalla delega contenuta nella riforma costituzionale. Insomma, è l’argomentazione di Calderoli, perché bocciare il quesito con questa motivazione se poi comunque si verrebbe necessariamente a creare dopo il referendum confermativo una vacatio di due mesi per il ridisegno dei collegi in base al variato numero dei parlamentari?