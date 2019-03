M5S, Di Battista: "Rispettate il mio silenzio. Sono questioni private"

"Ragazzi, vi chiedo di rispettare. Ho delle questioni mie". Chiuso in un silenzio, anche via social, che dura ormai da un mese dalla sua ultima apparizione pubblica, Alessandro Di Battista - intercettato ieri da Max Brod per la trasmissione di RaiTre Agora' - difende cosi' la propria privacy. "Quand'ero parlamentare della Repubblica ho sempre risposto a tutti. Oggi sono comunque un privato cittadino e decidere se rispondere o meno e' un mio diritto. Sono questioni mie, quindi - conclude Di Battista - ti ho detto che non parlo", e' la secca risposta dell'ex deputato.