Movimento Laici e Cristiani plaude a Ruini: "Bene l'apertura a Salvini"

MOVIMENTO LAICI E CRISTIANI PLAUDE A RUINI, 'SI' AL DIALOGO CON SALVINI E IL CENTRO DESTRA'

Il fondatore del movimento Laici e Cristiani nonchè presidente del Club Santa Chiara plaude al cardinale Camillo Ruini che ha aperto al dialogo con il leader della Lega Matteo Salvini. "Oggi -osserva Marco Palmisano - in Italia non è il tempo per un partito dei cattolici, mancano i presupposti che sono quelli innanzitutto di una rinnovata presenza sociale unitaria, culturale prima che partitica. Per questo, bene ha fatto Ruini ad aprire la porta del dialogo con Salvini e con tutto il centro destra che seppur non rappresentando la totalità dei cattolici italiani, di certo ne rappresentano politicamente la maggioranza".

"Con questa presa di posizione - annota Palmisano - si chiude pertanto definitivamente l'equivoco del cosiddetto cattocomunismo che per tanti anni ha visto coincidere la presenza dei cattolici in politica con il Pd e con lo schieramento dei partiti di centro sinistra". Per Palmisano è tempo che "la Chiesa torni a fare la Chiesa promuovendo ed educando soggetti laici adulti, capaci di fare le proprie scelte in autonomia, sostenendo quei partiti che sono più vicini alle istanze della dottrina sociale della Chiesa e pertanto al bene comune dell'intero popolo italiano".