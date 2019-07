Mozione di sfiducia del Pd a Salvini. Ma Renzi: "Il Pd ha perso tempo"

Lega: Salvini, mozione sfiducia del Pd? Una medaglia - "La mozione di sfiducia del PD di Renzi, Boschi e Zingaretti contro di me? Una MEDAGLIA! Come le denunce di Carola e delle ONG, gli insulti dei centri sociali, le minacce dei Casamonica. Io non mollo, indietro non si torna!". Lo scrive su twitter il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

"E' giusto presentare una mozione di sfiducia a garanzia di tutti gli italiani, affinche' questo ministro, oltre che fare passeggiate e sorrisi, si occupi un po' anche del nostro Paese". A ribadirlo il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a margine di un incontro alla Festa dell'Unita' di Budrio, nel Bolognese. "Sono giorni che chiediamo al ministro Salvini di dire la verita' e di venire a dirla in Parlamento: oggi Conte ha ammesso che da Salvini non ha avuto nessuna notizia".

Lega: Renzi, Pd ha perso tempo sulla sfiducia a Salvini - "Sulla mozione di sfiducia individuale contro Matteo Salvini abbiamo perso tempo, dovevamo farla una settimana fa e oggi doveva essere il giorno della sfiducia in Aula". Lo dice Matteo Renzi parlando con i cronisti a Palazzo Madama dopo l'intervento del presidente Conte sulla questione Lega-Russia. "Avremmo messo plasticamente all'angolo la Lega il Movimento 5 stelle, e il Pd sarebbe stato l'unico partito a rappresentare tutti i cittadini che non si riconoscono in Salvini", aggiunge. La mozione e' stata annunciata questo pomeriggio in Aula dal capogruppo Andrea Marcucci.

Lega, Marcucci: Pd deposita mozione di sfiducia - "In Senato oggi Conte fa scena muta, Salvini continua a scappare ed i 5 stelle tornano all'avanspettacolo. A questo punto il Pd presenta una mozione di sfiducia individuale al ministero dell'interno Salvini per costringerlo a raccontare al Parlamento la sua versione dei fatti". Lo afferma il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci intrvenendo in Aula al termine dell'informativa del premier Conte.

Zingaretti: a dirigenti "stop a tweet polemici, basta dividere"

"Ai dirigenti del Pd dico: ‘i cellulari usateli per telefonare, ragionare, combattere per l'Italia non per l'ossessione di tweet polemici e per fare polemiche o alimentare litigi nel Pd. Basta dividere. Non se ne può più, dobbiamo vincere le regionali e con le polemiche si perde". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando dal palco alla festa del suo partito a Budrio, nel Bolognese