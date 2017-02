Raggi, Muraro: "Gruppi di potere controllano la Raggi dentro e fuori il M5S"

A Roma "c'e' all'opera un gruppo trasversale di affaristi, l'ho capito dall'interno". "La Raggi che futuro ha? Dipende dai poteri forti, dentro e fuori il M5S". Cosi' l'ex assessora al Comune di Roma Paola Muraro secondo la quale "Berdini avrebbe dovuto lasciare immediatamente: quello che ha detto e' imbarazzante e falso. La sindaca non e' fragile, inadeguata e senza personalita', come i dissennati comunicatori del Movimento la fanno apparire. Ho assistito a telefonate con i vertici in cui troncava la conversazione dicendo: "La sindaca sono io".

Circa la vicenda delle dimissioni della Muraro "Quando ho informato la sindaca dell'avviso di garanzia - spiega l'ex assessora in una intervista a 'La Stampa' - lei ha convocato i consiglieri comunali dicendo: "Ti autosospendi, chiarisci e torni". Ma il segretario generale diceva che l'autosospensione non era possibile. Virginia era contraria alle dimissioni e i consiglieri mi difendevano ma i vertici, Grillo e Casaleggio, erano irremovibili. L'imbarazzo era evidente tanto che io sono andata via. Nella notte la Raggi ha postato il video in cui dava la notizia delle dimissioni".

"L'intesa era che dopo l'interrogatorio, viste le carte, sarei tornata in giunta. L'indomani mi arrivavano messaggi di solidarieta' da consiglieri, assessori, parlamentari come Di Battista che stimo e ha leadership. In realta' il successore era gia' pronto". Quanto alla condivisione del programma M5S "A parte qualche bizzarria come quelle sul riciclo dei pannolini, totalmente. E ho provato ad applicarlo. Senza di me, e' stato tradito". Secondo la Muraro "C'e' all'opera un gruppo trasversale di affaristi dentro e fuori il Movimento. L'ho capito dall'interno. Un'esperienza che mi ha aperto gli occhi. Per questo dico agli attivisti 5 Stelle: io ho fatto da scudo umano, voi svegliatevi prima che sia tardi". Quanto all'orizzonte della Raggi "Dipende dalla capacita' di liberarsi da lacci e lacciuoli che le hanno imposto dall'esterno".