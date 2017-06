Mussolini shock: "Raggi malata psichiatrica e il m5s ha copiato da mio nonno"

Alessandra Mussolini a briglia sciolta traccia un quadro esilarante di Virginia Raggi ai microfoni di Radio Cusano Campus. "Una che in un anno da sindaca di Roma non ha fatto una mazza, è finita in una mezza dozzina di scandali, sta per essere rinviata a giudizio per un paio di reati legati alle nomine fatte in Campidoglio e osa darsi 'un bel sette e mezzo'.

Ma poi ha rincarato: "la Raggi è malata. Se si dà 7 e mezzo è una parafrontale, non conosce i limiti, ha una malattia psichiatrica. Alla Raggi io darei un 'visto', è talmente tragica che non puoi neanche darle una valutazione. Il suo è veramente un fiasco".

Non le manda a dire neanche agli altri meravigliosi ragazzi: "Non sopporto nè Di Maio nè quella bellina, caruccetto, fighettino di Di Battista. Mi ricordano Alberto Sordi nel film ’La Signorina Margherità' (sic!). Il padre Di Di Battista era fascista? Non c’è niente di peggio di un padre con sani principi ma con un figlio degenerato. Il Movimento Cinque Stelle ha copiato da tutti. Mi hanno dato qualche giorno fa una cosa di mio nonno, fascistissima, un programma che fece lui. Hanno scopiazzato anche quello. Hanno copiato da tutti, da Che Guevara, da Mussolini, da tutti. Sono nullità cosmiche".

E se lo dice la nipote del Duce che il m5s ha copiato da lui, possiamo senz'altro crederci ciecamente.