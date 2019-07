Napolitano al mare in Toscana avrà 4 agenti come autisti. Polizia perplessa

Il Presidente della Repubblica emerito, Napolitano, sta passando le vacanze a Cecina (Li) in compagnia della moglie Lia scaturendo le polemiche tra le forze dell’ordine. Secondo quanto risulta al Giornale, alla questura di Livorno è arrivata la richiesta di poter avere 4 agenti della polizia che faranno da autisti (2 per coniuge) più la presenza di altri due agenti per provvedere alla loro sicurezza.

I Napolitano passeranno la loro villeggiatura all’interno di una struttura militare per 45 giorni. In un territorio dove è già carente il corpo della Polizia di Stato, verranno sottratti al controllo del territorio ulteriori risorse.

Protestano i sindacati di Polizia. Ma non è tutto perché pare che con loro ci siano anche gli uomini della scorta privata. Dei veri e propri privilegi che si estendono a quelli già esistenti come: autista personale; autista per il primogenito, addetto alla persona (maggiordomo); una segreteria; un ufficio a Palazzo Giustiniani di 100 mq; un segretario personale; un guardarobiere; per non parlare dei trasporti gratuiti. I sindacati di Polizia stanno redigendo un documento per protestare ufficialmente.