Nasce Forza Salvini, la corrente di Forza Italia che sostiene il vicepremier

In Forza Italia c'è chi dice 'ForzaSalvini'. La nuova corrente azzurra ha anche un logo e porta il nomedel leader della Lega, inserito all'interno dello storico simbolo delpartito fondato da Silvio Berlusconi. Promotore dell'iniziativa è l'avvocato Pietro Spizzirri: "Forza Salvini - dice in conferenza stampa alla Camera - non è un'organizzazione separata da Fi. Noi vogliamo restare nel partito ma" allo stesso tempo "sostenere Salvinic ome leader del centrodestra. Lo chiedono i nostri elettori".

"Non metteremo in discussione il nostro presidente Silvio Berlusconi "ma "chiediamo a Forza Italia di fare un pausa riflessione e capire cosa vuole per il proprio futuro", rimarca Spizzirri puntando il dito contro la classe dirigente forzista: "E' da 20 anni sulla scena e non ha voglia di rinnovarsi".

Il promotore di Forza Salvini, accompagnato da alcuni amministratori locali azzurri che sostengono il progetto, spiega che la nuova corrente ha già raccolto "migliaia di adesioni" ma tra i nuovi iscritti non figurano parlamentari di Fi: "C'è chi ci guarda conattenzione ma preferiamo che la corrente resti confinata agli amministratori locali". Per prenotare la sala stampa di Montecitorio Spizzirri ha infatti chiesto aiuto al deputato del gruppo Misto Catello Vitiello, ex 5 Stelle: "Lo ringraziamo, ci ha dato lapossibilità di portare la nostra voce in Parlamento", dice Spizzirri.