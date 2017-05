Navigazione difficle per Capitan Angelino dopo la Vicari

Tempi duri per Alfano e Casini.

Abituati ad una navigazione a vista si trovano ora sballottati tar i marosi dei tre poli senza sapere più bene che rotta, seppur settimanale, seguire.

È l’inevitabile conseguenza della instabilità politica post referendum.

Una parte dei centristi vorrebbe infatti aderire al Pd di Renzi ma l’altra metà è più cauta ed aspetta di capire tenendosi ancora le postazioni ministeriali.

Nel frattempo Capitan Angelino cerca di fare del suo meglio ma ogni tanto gli impallinano qualcuno.

È il caso della senatrice Simona Vicari nonché sottosegretaria ai Trasporti che è stata “beccata” (come Lupi) per una storia di Rolex d’acciaio e di “Ive” ridotte in contropartita (questa l’accusa) che lo stesso corruttore si premura in una telefonata intercettata che siano “economici e con lo sconto”.

Insomma in tempi di micragna anche i regali si adeguano e non c’è più la munificenza di una volta anche quando si tratta di signore.

Tutto questo, naturalmente, non fa altro che dare vigore e forza ai Cinque Stelle che filano come un razzo verso Palazzo Chigi, sicuri che ci penseranno gli altri, qualora ce ne fosse bisogno, a farli vincere.